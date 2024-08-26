«Выходим утром на улицу, а тут сюрприз»: на красивом участке в СНТ сошел оползень и появилась огромная дыра

Дары появилась сегодня, 26 августа Источник: Читатель НГС











В Кольцово Новосибирского района на одном из участков СНТ «Заря» появилась дары под беседкой. Как рассказал читатель НГС Дмитрий, оползень прошел после продолжительного ливня. Дождь шел всю ночь.

Местный житель снял на видео огромную яму — поток воды подмыл основание лужайки. Как отмечает автор, на кадрах не так заметен масштаб. Яма высотой около 4 метров.

Дыра появилась под беседкой Источник: Читатель НГС

— Выходим мы сегодня на улицу, посмотреть. А тут хоп, сюрприз. Вентиляционное окно, — смеется автор видео.

Для восстановления потребуется тонны грунта. Сейчас владельцы участка ищут строителей, чтобы, в том числе, спасти оставшееся.

В Новосибирске на улице Шилкинская Первомайского района сегодня из-за дождей затопило дом №36. В нем живет слепая бабушка Аксинья Старцева.