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Происшествия «Выходим утром на улицу, а тут сюрприз»: на красивом участке в СНТ сошел оползень и появилась огромная дыра

«Выходим утром на улицу, а тут сюрприз»: на красивом участке в СНТ сошел оползень и появилась огромная дыра

Всю ночь в пригороде Новосибирска шел дождь

2 513
17 комментариев

Дары появилась сегодня, 26 августа

В Кольцово Новосибирского района на одном из участков СНТ «Заря» появилась дары под беседкой. Как рассказал читатель НГС Дмитрий, оползень прошел после продолжительного ливня. Дождь шел всю ночь.

Местный житель снял на видео огромную яму — поток воды подмыл основание лужайки. Как отмечает автор, на кадрах не так заметен масштаб. Яма высотой около 4 метров.

Дыра появилась под беседкой

— Выходим мы сегодня на улицу, посмотреть. А тут хоп, сюрприз. Вентиляционное окно, — смеется автор видео.

Для восстановления потребуется тонны грунта. Сейчас владельцы участка ищут строителей, чтобы, в том числе, спасти оставшееся.

В Новосибирске на улице Шилкинская Первомайского района сегодня из-за дождей затопило дом №36. В нем живет слепая бабушка Аксинья Старцева.

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Комментарии
18
112361808
26 августа 2024, 16:29
Это не единственное жилье?! Зачем об этом писать?.
Barmaleя
26 августа 2024, 16:49
"...появилась дары под беседкой". Не особо такие "дары", да ещё и "появилАсь".
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