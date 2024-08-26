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Происшествия Грузовик наехал на «ВАЗ» на трассе «Сибирь» — погибли двое взрослых и ребенок

Грузовик наехал на «ВАЗ» на трассе «Сибирь» — погибли двое взрослых и ребенок

Водитель «КАМАЗа» выехал на красный свет

1 052
2 комментария

Грузовик раздавил легвоую машину

В Кемеровской области на трассе «Сибирь» произошла авария, в которой погибли женщина, мужчина и 12-летний ребенок.

Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу. ДТП произошло в Тяжинском округе около 17:10 на 540-м километре дороги «Сибирь». 58-летний водитель «КАМАЗа» выехал на регулируемый перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112», который ехал на зеленый.

— В результате аварии на месте погибли пассажиры легкового автомобиля: 41-летняя женщина и 12-летний ребенок. 46-летний водитель ВАЗа скончался по дороге в больницу, — сообщает Кузбасская полиция.

По факту аварии проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч.5 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание — 7 лет лишения свободы.

Если вам известны обстоятельства этой аварии, то сообщите об этом в редакцию НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Кузбасс Кемеровская область Трасса Сибирь Смертельное ДТП
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Комментарии
2
Гость
26 августа 2024, 10:28
Вот так живёшь живёшь и вместе с семьёй погибаеш.
Гость
26 августа 2024, 10:44
Кто по национальности водитель КАМАЗа?
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