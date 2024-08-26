Грузовик наехал на «ВАЗ» на трассе «Сибирь» — погибли двое взрослых и ребенок

Грузовик раздавил легвоую машину Источник: «Полиция Кузбасса» / Telegram











В Кемеровской области на трассе «Сибирь» произошла авария, в которой погибли женщина, мужчина и 12-летний ребенок.

Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу. ДТП произошло в Тяжинском округе около 17:10 на 540-м километре дороги «Сибирь». 58-летний водитель «КАМАЗа» выехал на регулируемый перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112», который ехал на зеленый.

— В результате аварии на месте погибли пассажиры легкового автомобиля: 41-летняя женщина и 12-летний ребенок. 46-летний водитель ВАЗа скончался по дороге в больницу, — сообщает Кузбасская полиция.

По факту аварии проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч.5 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание — 7 лет лишения свободы.