«Все пассажиры вышли»: на левом берегу столкнулись трамвай и трактор — фото с места аварии

Авария произошла на улице Троллейной Источник: читательница НГС











Вечером 25 августа на левом берегу Новосибирска столкнулись трамвай и трактор. О происшествии сообщила редакции читательница НГС. Она вместе с друзьями находилась в момент ДТП в пассажирском транспорте.

— Ехали на трамвае №15, попали в ДТП с трактором, — объяснила сибирячка. — Все пассажиры вышли.

По словам девушки, авария произошла на улице Троллейной в районе остановки «Плахотного». На сайте ЦУГАЭТ сказано, что перевозчиком маршрута выступает филиал №4 «Левобережный трамвайный». Диспетчер предприятия сообщил НГС, что пострадавших нет.

— Пострадавших нет, ждем аваркомов (аварийных комиссаров, — прим.ред), — объяснил специалист.

Информация о ДТП также появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». В нем со ссылкой на подписчика уточнили, что на пересечении Троллейной и Плахотного столкнулись трамвай и экскаватор.

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Днем 25 августа на улице Гоголя сибиряк за рулем Kia Sportage врезался в «Газель». В аварии пострадала девушка.