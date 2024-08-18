«Поцарапал, проткнул колесо»: новосибирец с ножом испортил пять машин на Красном проспекте — видео

В Заельцовском районе Новосибирска молодой человек с ножом повредил пять автомобилей. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
Инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 18 августа, на территории ЖК «Лев Толстой» на Красном проспекте.
— В его руках был нож, судя по видео он пытался взломать машины. По итогу испортил 5 автомобилей: поцарапал, проткнул колесо, — рассказали очевидцы в паблике.
В дальнейшем молодого человека с территории жилого комплекса вывели консьержки. Владельцы поврежденных автомобилей написали заявление в полицию.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о происшествии, проводится доследственная проверка, ведется розыск молодого человека.
Ранее аналогичная ситуация произошла во дворе одного из домов на улице Трикотажной. Там пьяный мужчина разгромил 13 автомобилей.