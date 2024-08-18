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Происшествия «Поцарапал, проткнул колесо»: новосибирец с ножом испортил пять машин на Красном проспекте — видео

«Поцарапал, проткнул колесо»: новосибирец с ножом испортил пять машин на Красном проспекте — видео

Инцидент произошел в Заельцовском районе

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5 комментариев
Полиция проводит проверку и ищет молодого человека

В Заельцовском районе Новосибирска молодой человек с ножом повредил пять автомобилей. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 18 августа, на территории ЖК «Лев Толстой» на Красном проспекте.

— В его руках был нож, судя по видео он пытался взломать машины. По итогу испортил 5 автомобилей: поцарапал, проткнул колесо, — рассказали очевидцы в паблике.

В дальнейшем молодого человека с территории жилого комплекса вывели консьержки. Владельцы поврежденных автомобилей написали заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о происшествии, проводится доследственная проверка, ведется розыск молодого человека.

Ранее аналогичная ситуация произошла во дворе одного из домов на улице Трикотажной. Там пьяный мужчина разгромил 13 автомобилей.

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Новосибирск МВД Повреждение машин Полиция
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Комментарии
9
Голая правда
18 августа 2024, 21:33
Есть женщины в русских селеньях! Как обычно, всех спасли женщины ))) а парень ого-го, крупный. А у нас возле дома тротуара нет: выходишь и и сразу на проезжую часть. Через двор многие пробку срезают. Выходишь с подъезда, и с первой же секунды прогулки адское напряжение. И самое интересное, что никто из водителей не считают, что их приоритет тут-второй. Мне надо, и точка, уступай мне.
Голая правда
18 августа 2024, 21:36
Вот интересно, все в округе в курсе, кто я, что я ем, где работаю. А выйдет такое чудо в трусах на улицу, и сразу ничейный )))
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