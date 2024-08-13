Мать двоих детей из России убили и расчленили в Перу: новости 12 августа

В убийстве россиянки подозревают 38-летнего украинца Источник: nwsru / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 августа.



Ситуация в Курской и Белгородской областях

Атаки ВСУ на Курскую область не заканчиваются шестой день. По данным Минобороны РФ, сегодня диверсанты пытались вторгнуться в семь населенных пунктов региона. Российские военные успешно отразили атаку.



— На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов, глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км, — сказал губернатор Курской области Алексей Смирнов во время второго видеосовещания с Владимиром Путиным.

Кадры подготовки экипажей к бою Источник: Минобороны РФ

В результате атаки ВСУ на Курскую область ранен 121 житель, погибли 12 человек, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Из приграничных районов региона на сегодняшний день выехали около 121 тысячи жителей.



В Белгородской области тоже идет эвакуация. Губернатор Вячеслав Гладков передал, что в приграничных муниципалитетах было установлено 180 защитных укрытий. Он назвал утро 12 августа «тревожным». Было принято решение эвакуировать людей из Краснояружского района. Местные жители выезжали оттуда на своих автомобилях. Вячеслав Гладков подчеркнул, что в каждом муниципальном образовании пункты временного размещения «давно развернуты».

Источник: vvgladkov / T.me

Удар по Запорожской АЭС

На Запорожской атомной электростанции случился пожар. ЧП произошло после обстрела ВСУ, сообщил губернатор области Евгений Балицкий. Пострадали объекты охладительных систем.

Источник: mig41 / T.me

— Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей, — передал губернатор.



Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на сайте организации подтвердил, что удар беспилотника по Запорожской АЭС не отразился на ядерной безопасности. Завод сообщил команде МАГАТЭ, что риска повышения уровня радиации нет, поскольку в районе предполагаемой атаки нет радиоактивных материалов. Команда независимо от завода проверила уровень радиации: он остался неизменным.

Эксперты МАГАТЭ на станции запросили доступ к атакованной градирне, чтобы оценить ущерб. Две градирни находятся за периметром станции и удар по ним не отразится напрямую на шести энергоблоках ЗАЭС, но пожар от любого такого удара может быть опасным.

Путин заявил, что с Киевом не о чем говорить

Владимир Путин заявил, что с украинской стороной, атакующей мирных граждан и объекты ядерной энергетики, говорить не о чем. Трансляция совещания с участием главы государства шла в официальных каналах Кремля

— Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования <...> к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников, — отметил Путин.



По оценкам Путина, Украина своими действиями в Курской области «стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем».



— Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать опасность объектам ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить? — сказал президент РФ Владимир Путин.



Бывший замгубернатора Белгородской области получил пять лет колонии за взятку

Бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.



Октябрьский районный суд признал Константина Полежаева виновным по части 6 статьи 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. В итоге чиновника приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в 36 миллионов рублей. Помимо этого, ему запретили работать в органах власти в течение восьми лет.

Полежаева взяли под стражу в зале суда Источник: rian_ru / T.me











Бывший вице-губернатор признал свою вину. Перед вынесением приговора он добавил, что 6 августа заключил контракт на военную службу с Минобороны РФ.



— Таким образом я считаю, что смогу восстановить свое честное имя и искупить вину перед обществом, — цитируют Полежаева белгородские каналы.



По версии следствия, в 2022–2023 годах Константин Полежаев, занимая должность заместителя губернатора Белгородской области, получил от директора местной строительной компании два иностранных автомобиля в обмен на помощь в приемке работ по строительству очистных сооружений и заключение контрактов в сфере ЖКХ. Сообщается, что стоимость транспортных средств превысила 17 миллионов рублей.



В начале июля 2023 года глава Белгородской области Вячеслав Гладков уволил Полежаева из-за некачественной организации работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.



Украинца подозревают в убийстве и расчленении россиянки в Перу

Гражданина Украины подозревают в жестоком убийстве россиянки в Перу, сообщает Верховный суд страны в своих соцсетях. Само происшествие случилось в городе Юримагуас местного региона Лорето.

Полиция страны арестовала 38-летнего Ивана Кузьмина. По версии следствия, он закрыл 44-летнюю Людмилу Лазаренко в помещении, избил до смерти, а тело расчленил. При задержании мужчина вел себя неадекватно, покусал полицейских и угрожал самоубийством.

Источник: nwsru / T.me

Как говорится на странице суда в соцсети X, украинец находится под следствием. Мужчине могут назначить до девяти месяцев предварительного заключения. Отмечается, что после заседания подозреваемого отправят в больницу.

Источник: nwsru / T.me











По данным перуанского радио RPP, преступление произошло 8 августа. Отмечается, что перед убийством Кузьмин и Лазаренко якобы приняли наркотики. Также радиостанция сообщила, что во время ареста мужчина находился в агрессивном состоянии. Соседям и рабочим пришлось «связать его до прибытия полицейских».



По данным Shot, Людмила приезжала изучать духовные практики и ритуалы к местному шаману в Перу, у которого была ученицей девять лет. Муж и двое детей женщины остались на Пхукете в Таиланде Источник: nwsru / T.me











VLADIVOSTOK1.RU собрал всё, что известно о жестокой расправе.



В Вологодской области вспыхнул поезд

Локомотив вспыхнул у станции Бабаево в Вологодской области. По предварительной информации, сначала произошла детонация, а потом пожар, пишет издание 47news со ссылкой на Октябрьскую железную дорогу.

Источник: 47news











На место был направлен пожарный поезд. Огонь потушили к четырем часам ночи.

— Пострадавших нет. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла, — сообщили в ОЖД.



В полиции уточнили, что перед пожаром произошла детонация, кабина электровоза выгорела полностью. Задержаны двое подростков.



Заключенные устроили в колонии пир, ФСИН проводит проверку

Мордовское управление ФСИН начало проверку после информации о проведении крупного застолья в одной из колоний. Сообщением заинтересовалась и прокуратура республики, рассказали в пресс-службе ведомства.



Поводом для пристального внимания послужил снимок из учреждения, который появился в распоряжении «Известий». Судя по кадру, сделанному, предположительно, с камеры видеонаблюдения, несколько столов буквально ломятся от обилия еды.

Источник: Известия











По данным издания, сбор заключенных могли организовать в исправительной колонии № 7 в Зубово-Полянском районе республики, его участниками стали не менее 40 человек. Также уточняется, что в колониях подобного режима осуществить подобное невозможно: заключенные могут заказывать продукты в специальных магазинах учреждения.



В случае выявления нарушений уголовно-исполнительного законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования, — добавили в ведомстве.



Волгоградскую область накрыла песчаная буря

Под Волгоградом жители рабочего поселка остались без электричества из-за разбушевавшейся непогоды, сообщает V1.RU. По словам местных жителей, ураган валил столбы, деревья и сносил крыши. После очевидцы сняли на видео, как загорелся трансформатор.

Источник: читатели V1.RU

Глава Ерзовского сельского поселения Сергей Зубанков в разговоре с корреспондентом V1.RU информацию об отключении электричества подтвердил. По его словам, стихия в их поселке прошлась намного жестче, чем в Волгограде.

