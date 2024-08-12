Путин выступил с ключевыми решениями по Курской области, а власти рассказали о ситуации на границе с Украиной

Президент встретился с членами Совбеза, правительства и силовых ведомств Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Президент России Владимир Путин провел второе совещание по ситуации в Курской области. Регион почти неделю противостоит атакам и попыткам прорыва на территорию. По словам президента, эта ситуация нужна противнику, чтобы улучшить переговорные позиции.



— Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики, — отметил президент на совещании.

Вместе с ним обсуждают обстановку в приграничном регионе члены Совета Безопасности, правительства, представители администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.

Источник: Кремль.Новости / Т.me

Другие заявления президента:



главной задачей сейчас является — выбить противника с территории;

для этого необходимо эффективно бороться с украинскими ДРГ в рамках контртеррористической операции, объявленной в Брянской, Белгородской и Курской областях;



когда ВСУ покинут территорию, необходимо обеспечить надежное прикрытие границы;

гражданские ведомства сейчас должны обеспечить силовые структуры всем необходимым в сфере транспорта, медицины, финансов;

по мнению президента, Киев продолжит попытки дестабилизации в приграничных регионах РФ, в том числе в Брянской области;

текущая же ситуация нужна для борьбы Запада с Россией руками украинцев;

атака направлена и на разрушение сплоченности российского общества, однако увеличение количества желающих стать добровольцами говорит об обратном;

Россия готовит достойный ответ на такую провокацию и не прекратит проведение спецоперации.

Отдельно президент рассказал об обстановке на полях СВО. По его словам, ВС РФ продвигаются вперед на всей линии боевого столкновения в зоне спецоперации, а темпы этого продвижения увеличились в полтора раза. Со стороны противника при этом «драматически увеличиваются» потери среди наиболее боеспособных частей и подразделений.

После Путина выступил врио главы Курской области Алексей Смирнов. Он сообщил, что в регионе 28 населенных пунктов находятся под контролем ВСУ. Проникновение противника 12 км вглубь, на 40 — в ширину. На данный момент 180 тысяч человек подлежат эвакуации, выехали и эвакуированы 121 тысяча человек. От проводимых атак ВСУ уже погибли 12 человек, еще 121 получил ранения, в том числе 10 детей.

Источник: Кремль.Новости / Т.me