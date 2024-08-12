Путин выступил с ключевыми решениями по Курской области, а власти рассказали о ситуации на границе с Украиной

Президент России Владимир Путин провел второе совещание по ситуации в Курской области. Регион почти неделю противостоит атакам и попыткам прорыва на территорию. По словам президента, эта ситуация нужна противнику, чтобы улучшить переговорные позиции.
— Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики, — отметил президент на совещании.
Вместе с ним обсуждают обстановку в приграничном регионе члены Совета Безопасности, правительства, представители администрации президента, руководители силовых ведомств, а также главы Белгородской, Брянской и Курской областей.
Другие заявления президента:
главной задачей сейчас является — выбить противника с территории;
для этого необходимо эффективно бороться с украинскими ДРГ в рамках контртеррористической операции, объявленной в Брянской, Белгородской и Курской областях;
когда ВСУ покинут территорию, необходимо обеспечить надежное прикрытие границы;
гражданские ведомства сейчас должны обеспечить силовые структуры всем необходимым в сфере транспорта, медицины, финансов;
по мнению президента, Киев продолжит попытки дестабилизации в приграничных регионах РФ, в том числе в Брянской области;
текущая же ситуация нужна для борьбы Запада с Россией руками украинцев;
атака направлена и на разрушение сплоченности российского общества, однако увеличение количества желающих стать добровольцами говорит об обратном;
Россия готовит достойный ответ на такую провокацию и не прекратит проведение спецоперации.
Отдельно президент рассказал об обстановке на полях СВО. По его словам, ВС РФ продвигаются вперед на всей линии боевого столкновения в зоне спецоперации, а темпы этого продвижения увеличились в полтора раза. Со стороны противника при этом «драматически увеличиваются» потери среди наиболее боеспособных частей и подразделений.
После Путина выступил врио главы Курской области Алексей Смирнов. Он сообщил, что в регионе 28 населенных пунктов находятся под контролем ВСУ. Проникновение противника 12 км вглубь, на 40 — в ширину. На данный момент 180 тысяч человек подлежат эвакуации, выехали и эвакуированы 121 тысяча человек. От проводимых атак ВСУ уже погибли 12 человек, еще 121 получил ранения, в том числе 10 детей.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что ситуация ухудшилась, число обстрелов возросло. Из приграничного Шебекино эвакуировались порядка 50–70% жителей. А восстановить инфраструктуру на территории рядом с границей не получается из-за уничтожения техники со стороны ВСУ.