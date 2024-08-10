Ищут неделю: под Новосибирском пропала 44-летняя женщина

Во что была одета женщина в день исчезновения — не сообщается Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU, «ЛизаАлерт»











В городе Обь Новосибирской области пропала Ксения Махова. Об этом сообщили волонтеры ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».



Сообщается, что пропавшей женщине 44 года. В последний раз она выходила на связь 2 августа, с тех пор информации о местонахождении Ксении Маховой нет.



Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы до плеч, голубые глаза. Женщина также носит очки. Во что она была одета в день исчезновения — неизвестно.



Новосибирцев просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8(800)-700–54–52 или по номеру 112.

