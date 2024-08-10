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Происшествия Ищут неделю: под Новосибирском пропала 44-летняя женщина

Ищут неделю: под Новосибирском пропала 44-летняя женщина

Ксения Махова пропала в Оби

2 294
11 комментариев
Во что была одета женщина в день исчезновения — не сообщается

В городе Обь Новосибирской области пропала Ксения Махова. Об этом сообщили волонтеры ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Сообщается, что пропавшей женщине 44 года. В последний раз она выходила на связь 2 августа, с тех пор информации о местонахождении Ксении Маховой нет.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы до плеч, голубые глаза. Женщина также носит очки. Во что она была одета в день исчезновения — неизвестно.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о пропавшей по телефону горячей линии 8(800)-700–54–52 или по номеру 112.

Тем временем в Новосибирске продолжаются поиски пропавшего 25-летнего парня. Он исчез месяц назад.

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Новосибирская область ЛизаАлерт Новосибирской области Пропала женщина Обь
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Комментарии
11
MariSha
10 августа 2024, 09:24
"Под Новосибирском" долго копать придется...
Фродо Бэггинс
10 августа 2024, 09:21
пошла искать того самого настоящего мужчину способного на поступок. и вероятно нашла
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