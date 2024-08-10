«Ударили в грудь, вывернули обе руки и потащили». Подробности жестокого избиения 87-летнего жителя Москвы в автобусе

Семья Дмитрия Гринчия была жертвой репрессий в советское время Источник: Музей истории ГУЛАГа / YouTube











В пятницу, 9 августа, в автобусе напротив мемориала бойцам ЧВК «Вагнер» в центре Москвы два пассажира набросились на 87-летнего ветерана. Юрист и журналист ударили старика в грудь, заломили ему руки и вытащили на улицу. MSK1.RU связался с адвокатом пострадавшего и узнал подробности происшествия.

— 87-летний Дмитрий Павлович Гринчий ехал в автобусе в больницу. Отец и сын, как я понимаю, подошли к нему и начали предъявлять претензии, — рассказал адвокат пострадавшего Оскар Чержиев. — Стали выражаться нецензурной бранью и приказывали выйти из автобуса.

Один из них ударил его в грудь локтем, вывернули ему обе руки. Поясница болит, слуховой аппарат за 100 тысяч пропал.

Оскар Чержиев, адвокат пенсионера

По словам адвоката, нападавшие заявили, что пенсионер резко высказывался против власти и ЧВК. Сам Гринчий это отрицает. Прессе он заявил, что, проезжая мимо мемориала, вспомнил вслух, что в 1937 году у него арестовали и расстреляли всех родственников. Но совсем другое услышали обидчики старика.

— Они поволокли его в неизвестном направлении, — рассказал Чержиев. — Навстречу им шел сотрудник полиции. Спросил, что происходит. Соответственно, все они проследовали в отдел полиции.

В отделе пожилой человек написал заявление. Нападавшие, по словам защитника, остались в отделении.



— Мы будем добиваться того, чтобы в отношении обидчиков возбудили дело, — заявил защитник. — Если они считают, что в его действиях было что-то, как им показалось, незаконное, тогда они должны сообщить сотрудникам полиции, а не заниматься самоуправством и беспределом.

Дмитрий Павлович подал заявление в отдел полиции по Басманному району Источник: предоставлено Оскаром Чержиевым











В момент, когда на 87-летнего москвича напали, он ехал на прием в больницу. Во время избиения у ветерана пропал слуховой аппарат, который стоит порядка 100 тысяч рублей, добавил Чержиев.



Дмитрий Гринчий — коренной москвич, почти всю жизнь он прожил в центре столицы, в районе Арбата.



О судьбе Дмитрия Гринчия снял фильм Государственный музей истории ГУЛАГа. Отец Дмитрия Павловича Гринчия, Павел Яковлевич Гринчий, был начальником планового отдела Гражданского воздушного флота. Осенью 1937 года его арестовали во время командировки в Хабаровск, назвав «врагом народа». Спустя несколько месяцев, в январе 1938 года, его расстреляли.

Дмитрию Павловичу вместе с матерью пришлось скрываться от возможного ареста. Годы войны семья провела в эвакуации в Ташкенте, в 1944 году вернулась в Москву. Большую часть жизни Дмитрий Гринчий работал на ювелирном заводе. Его отца посмертно реабилитировали в 1966 году.

Известно, что у ветерана тяжелое онкологическое заболевание и инвалидность II группы. А до этого ему пришлось пережить другие неприятности. В 2012 году риелтор через суд пытался насильно выселить Гринчия из квартиры, так как его мать отписала ее руководителю московского отделения Красного Креста Сергею Наратову.



Как писал МК, Наратов подарил квартиру знакомому риелтору и тот через суд стал выселять старика. Но тогда Фемида встала на сторону Дмитрия Гринчия. Ему разрешили жить в квартире матери пожизненно.

