«Залили перцовкой и ударили по голове»: двое туристов напали на продавщицу в Яровом — их ищут полицейские

Инцидент произошел 1 августа Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Алтайском крае двое туристов напали на продавщицу в Яровом. Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, они вынесли товары более чем на пять тысяч рублей — речь идет о сувенирных ножах.



— По словам близких пострадавшей, приятели приехали в городок отдыхать и моментально достали местных. Грубили, шумели, плевались в людей и справляли нужду за торговыми палатками, —сказано в сообщении.



Уточняется, что владелица одной из палаток сделала приезжим замечание. В результате между ними произошел конфликт — женщину якобы «залили» перцовым баллоном и несколько раз ударили по голове.



В телеграм-канале опубликовали ориентировку на подозреваемых. В ней сказано, что инцидент произошел 1 августа, неизвестные похитили 14 сувенирных ножей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о грабеже Источник: mash siberia, t.me











Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю с просьбой прокомментировать данные. В ведомстве подтвердили, что полицейские распространяют ориентировку.



— Факт такой был. Сотрудники полиции выехали, женщина направлена на судебно-медицинское обследование для установления степени тяжести вреда здоровью, — сообщили в ведомстве.



Полицейские возбудили уголовное дело по статье о грабеже (ст.161 УК РФ), подозреваемые разыскиваются. Из каких регионов мужчины неизвестно, сообщили в полиции. В ведомстве не смогли уточнить обстоятельства случившегося конфликта.

