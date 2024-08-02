НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +30

2 м/c,

с-в.

 741мм 47%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,78
EUR 92,85

СРОЧНО

Десятки мертвых голубей нашли у «Гагаринской»

Разгружают Транссиб
Новосибирск ведет соцсети
Откат госменеджеру в 3 млн
Где учатся отличники
Родители против «Сферума»
Плохое зрение — бич 21 века
Башенки на крышах
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Происшествия «Залили перцовкой и ударили по голове»: двое туристов напали на продавщицу в Яровом — их ищут полицейские

«Залили перцовкой и ударили по голове»: двое туристов напали на продавщицу в Яровом — их ищут полицейские

Неизвестные вынесли 14 сувенирных ножей

1 486
10 комментариев
Инцидент произошел 1 августа

В Алтайском крае двое туристов напали на продавщицу в Яровом. Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, они вынесли товары более чем на пять тысяч рублей — речь идет о сувенирных ножах.

— По словам близких пострадавшей, приятели приехали в городок отдыхать и моментально достали местных. Грубили, шумели, плевались в людей и справляли нужду за торговыми палатками, —сказано в сообщении.

Уточняется, что владелица одной из палаток сделала приезжим замечание. В результате между ними произошел конфликт — женщину якобы «залили» перцовым баллоном и несколько раз ударили по голове.

В телеграм-канале опубликовали ориентировку на подозреваемых. В ней сказано, что инцидент произошел 1 августа, неизвестные похитили 14 сувенирных ножей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о грабеже

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю с просьбой прокомментировать данные. В ведомстве подтвердили, что полицейские распространяют ориентировку.

— Факт такой был. Сотрудники полиции выехали, женщина направлена на судебно-медицинское обследование для установления степени тяжести вреда здоровью, — сообщили в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о грабеже (ст.161 УК РФ), подозреваемые разыскиваются. Из каких регионов мужчины неизвестно, сообщили в полиции. В ведомстве не смогли уточнить обстоятельства случившегося конфликта.

31 июля в Новосибирске трое мужчин устроили драку. Полицейские проводят проверку.

ПО ТЕМЕ
Яровое Полиция МВД Алтайский край
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Директор Завода (Ржака)
2 августа 2024, 20:03
сувенирный нож за 500 рублей ? Это они его на алиэкспрессе за 100 рублей берут ?
Гость
2 августа 2024, 19:50
По любасу след бидона😁 наши люди морально и душевно подкованы. И всё сделают ради Победы 😊🏆
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Не время выяснять отношения: новосибирский астролог дала советы на день новолуния в Раке
Юлия Тарантина
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Рекомендуем
Знакомства

Иван,19

Алексей,46

Георгий,40

Антон,64

Мухаммад,29

S 79 D,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление