Погибли четыре человека: что известно о взрыве жилого дома на Урале

1 августа, около полудня в доме на Сибирской, 81 прогремел взрыв. Обвалились первый и второй подъезды пятиэтажки, разрушено не меньше десяти квартир. По предварительным данным, причина в неисправности газового оборудования либо нарушении правил его эксплуатации.
Мы собрали главное, что известно о трагедии к этому часу.
Пострадавшие
При обвале дома погибли две женщины. Первой жертвой взрыва стала 39-летняя Светлана Стаина. Спасатели подняли ее тело спустя семь часов после трагедии.
Женщина жила на четвертом этаже рухнувшего дома вместе с семьей. Как пишет Mash, она вернулась после прогулки с собакой. В момент взрыва ее сын сидел за компьютером, он остался в уцелевшей части здания.
После этого из-под завалов извлекли тело еще одной погибшей женщины. На данный момент неизвестно, кто это. Через несколько часов спасатели достали два тела. На данный момент известно о четырех погибших.
Сотрудники МЧС спасли 14 человек, в том числе восемь детей, передают спасатели.
— Состояние трех маленьких пациентов и взрослых медики оценивают как среднетяжелое, один ребенок находится в тяжелом состоянии, — сообщили в областном Минздраве.
С места ЧП вывезли 120 тонн строительного мусора. Работы продолжались всю ночь.
Что известно о доме
Обрушившийся дом построен в 1974 году. Это панельная пятиэтажка на шесть подъездов с железобетонными перекрытиями, износ здания составляет 40%.
В компании «Газэкс», которая обслуживает газовые сети в тагильском доме, где произошел взрыв, недавно проверяли оборудование.
Обрушившийся дом построен в 1974 году. Это панельная пятиэтажка на шесть этажей с железобетонными перекрытиями, износ здания составляет 40%.
В компании «Газэкс», которая обслуживает газовые сети в тагильском доме, где произошел взрыв, недавно проверяли оборудование.
Помощь пострадавшим
Пострадавшие семьи получат по 1,5 миллиона рублей на каждого погибшего, сообщают власти. Евгений Куйвашев распорядился выделить 240 миллионов рублей из резервного фонда правительства области на помощь пострадавшим.
— Согласно распоряжению, подписанному главой региона, финансовая помощь в размере 150 тысяч рублей на человека будет оказана каждому пострадавшему, который полностью утратил имущество первой необходимости. По 75 тысяч рублей — каждый пострадавший, который, кроме того, частично утратил имущество первой необходимости. Выплату в размере 600 тысяч рублей направят пострадавшим, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч рублей выплатят при легком вреде здоровью, — передает телеграм-канал «Свердловский пул».
Также Куйвашев направил 230 миллионов для расселения жителей поврежденного дома. Деньги поступили в городской бюджет.
Мы рассказывали о ЧП в режиме-онлайн.