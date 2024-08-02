Погибли четыре человека: что известно о взрыве жилого дома на Урале

Спасатели всю ночь разбирали завалы Источник: МЧС России











1 августа, около полудня в доме на Сибирской, 81 прогремел взрыв. Обвалились первый и второй подъезды пятиэтажки, разрушено не меньше десяти квартир. По предварительным данным, причина в неисправности газового оборудования либо нарушении правил его эксплуатации.



Мы собрали главное, что известно о трагедии к этому часу.

Пострадавшие

При обвале дома погибли две женщины. Первой жертвой взрыва стала 39-летняя Светлана Стаина. Спасатели подняли ее тело спустя семь часов после трагедии.



Женщина жила на четвертом этаже рухнувшего дома вместе с семьей. Как пишет Mash, она вернулась после прогулки с собакой. В момент взрыва ее сын сидел за компьютером, он остался в уцелевшей части здания.



После этого из-под завалов извлекли тело еще одной погибшей женщины. На данный момент неизвестно, кто это. Через несколько часов спасатели достали два тела. На данный момент известно о четырех погибших.

Источник: МЧС России

Сотрудники МЧС спасли 14 человек, в том числе восемь детей, передают спасатели.



— Состояние трех маленьких пациентов и взрослых медики оценивают как среднетяжелое, один ребенок находится в тяжелом состоянии, — сообщили в областном Минздраве.



С места ЧП вывезли 120 тонн строительного мусора. Работы продолжались всю ночь.



Что известно о доме

Обрушившийся дом построен в 1974 году. Это панельная пятиэтажка на шесть подъездов с железобетонными перекрытиями, износ здания составляет 40%.

В компании «Газэкс», которая обслуживает газовые сети в тагильском доме, где произошел взрыв, недавно проверяли оборудование.



Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Обрушившийся дом построен в 1974 году. Это панельная пятиэтажка на шесть этажей с железобетонными перекрытиями, износ здания составляет 40%.



В компании «Газэкс», которая обслуживает газовые сети в тагильском доме, где произошел взрыв, недавно проверяли оборудование.



Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Помощь пострадавшим

Пострадавшие семьи получат по 1,5 миллиона рублей на каждого погибшего, сообщают власти. Евгений Куйвашев распорядился выделить 240 миллионов рублей из резервного фонда правительства области на помощь пострадавшим.



Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Согласно распоряжению, подписанному главой региона, финансовая помощь в размере 150 тысяч рублей на человека будет оказана каждому пострадавшему, который полностью утратил имущество первой необходимости. По 75 тысяч рублей — каждый пострадавший, который, кроме того, частично утратил имущество первой необходимости. Выплату в размере 600 тысяч рублей направят пострадавшим, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 300 тысяч рублей выплатят при легком вреде здоровью, — передает телеграм-канал «Свердловский пул».



Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Также Куйвашев направил 230 миллионов для расселения жителей поврежденного дома. Деньги поступили в городской бюджет.

