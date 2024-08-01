Восемь человек остаются под завалами. Что известно о взрыве в пятиэтажке на Урале — последние новости

Взрыв уничтожил как минимум 15 квартир Источник: Артем Чудинов / Городские порталы

В полдень 1 августа в Нижнем Тагиле обрушилось два подъезда пятиэтажного дома. Уничтожены как минимум 15 квартир. Спустя четыре часа после ЧП десять человек достали из-под завалов, судьба еще восьми остается неизвестной. Всё, что известно о взрыве и его причинах, рассказываем в видео выше.



В разрушенном доме — 6 подъездов и 80 квартир. Большинство жильцов в момент случившегося были на работе. Но дома оставались дети, пенсионеры. Спасатели составили предварительный список пострадавших, наши коллеги из Е1.RU публиковали его здесь.

В результате взрыва и обрушения пострадали не только люди, находившиеся внутри дома. Травмы также получили школьники, проходившие мимо. Их увезли в больницу.