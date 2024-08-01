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Происшествия Обрушилась пятиэтажка Восемь человек остаются под завалами. Что известно о взрыве в пятиэтажке на Урале — последние новости

Восемь человек остаются под завалами. Что известно о взрыве в пятиэтажке на Урале — последние новости

Среди пострадавших есть дети

818
11 комментариев
Взрыв уничтожил как минимум 15 квартир

В полдень 1 августа в Нижнем Тагиле обрушилось два подъезда пятиэтажного дома. Уничтожены как минимум 15 квартир. Спустя четыре часа после ЧП десять человек достали из-под завалов, судьба еще восьми остается неизвестной. Всё, что известно о взрыве и его причинах, рассказываем в видео выше.

В разрушенном доме — 6 подъездов и 80 квартир. Большинство жильцов в момент случившегося были на работе. Но дома оставались дети, пенсионеры. Спасатели составили предварительный список пострадавших, наши коллеги из Е1.RU публиковали его здесь.

В результате взрыва и обрушения пострадали не только люди, находившиеся внутри дома. Травмы также получили школьники, проходившие мимо. Их увезли в больницу.

Известно, что разрушенный дом был построен в 1974 году. Он типовой серии 111–97, такие начали строить с 1971 года. Проект разработал новосибирский институт СибЗНИИЭП. Отличительная особенность серии в том, что дома всегда имели четное количество подъездов. Строить подобные дома прекратили в 1991 году.

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Комментарии
12
Звездолет Сигареты Вега
1 августа 2024, 20:40
А че с трупами, почему до сих пор их фото нет? Безобразие!
Гость
1 августа 2024, 20:34
в древние времена были божества, которые питались кровью жертв. похоже, одно уцелело и поселилось в кремле.
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