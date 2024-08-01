Новосибирец прокатился на крыше вишневой девятки — видео поездки

В соцсетях Новосибирска опубликовали видео поездки молодого человека на крыше автомобиля. Кадры, как сибиряк держится за машину, опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» 1 августа.
По его данным, инцидент случился в рабочем поселке Чик. Он находится в Коченевском районе Новосибирской области.
— Молодые люди в Чике выбрали опасный способ проведения досуга, — сказано в сообщении.
На кадрах можно заметить автомобиль вишневого цвета, на крыше которого находится парень. Машина движется по дороге и объезжает ямы, когда сибиряк держится за металлическую поверхность руками.
Не менее 16 секунд автомобиль вместе с необычным пассажиром движется по асфальту, а затем замедляется вблизи поворота. После этого видео обрывается.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, поступали ли сообщения о ситуации в ведомство.
В середине апреля в Новосибирске заметили человека, который решил прокатиться на грузовике, держась за машину с внешней стороны. В полиции начали проверку.
Обновлено.
— В рамках административного расследования проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.