Новосибирец прокатился на крыше вишневой девятки — видео поездки

Инцидент случился в рабочем поселке Чик Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»











В соцсетях Новосибирска опубликовали видео поездки молодого человека на крыше автомобиля. Кадры, как сибиряк держится за машину, опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» 1 августа.



По его данным, инцидент случился в рабочем поселке Чик. Он находится в Коченевском районе Новосибирской области.



— Молодые люди в Чике выбрали опасный способ проведения досуга, — сказано в сообщении.

Видео необычной поездки опубликовали в соцсетях Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»

На кадрах можно заметить автомобиль вишневого цвета, на крыше которого находится парень. Машина движется по дороге и объезжает ямы, когда сибиряк держится за металлическую поверхность руками.



Не менее 16 секунд автомобиль вместе с необычным пассажиром движется по асфальту, а затем замедляется вблизи поворота. После этого видео обрывается.



НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, поступали ли сообщения о ситуации в ведомство.



В середине апреля в Новосибирске заметили человека, который решил прокатиться на грузовике, держась за машину с внешней стороны. В полиции начали проверку.

