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Происшествия Новосибирец прокатился на крыше вишневой девятки — видео поездки

Новосибирец прокатился на крыше вишневой девятки — видео поездки

По словам очевидцев, инцидент случился в Чике

539
7 комментариев
Инцидент случился в рабочем поселке Чик

В соцсетях Новосибирска опубликовали видео поездки молодого человека на крыше автомобиля. Кадры, как сибиряк держится за машину, опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» 1 августа.

По его данным, инцидент случился в рабочем поселке Чик. Он находится в Коченевском районе Новосибирской области.

— Молодые люди в Чике выбрали опасный способ проведения досуга, — сказано в сообщении.

Видео необычной поездки опубликовали в соцсетях

На кадрах можно заметить автомобиль вишневого цвета, на крыше которого находится парень. Машина движется по дороге и объезжает ямы, когда сибиряк держится за металлическую поверхность руками.

Не менее 16 секунд автомобиль вместе с необычным пассажиром движется по асфальту, а затем замедляется вблизи поворота. После этого видео обрывается.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, поступали ли сообщения о ситуации в ведомство.

В середине апреля в Новосибирске заметили человека, который решил прокатиться на грузовике, держась за машину с внешней стороны. В полиции начали проверку.

Обновлено.

— В рамках административного расследования проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

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Комментарии
7
Транс'Уха Маша Дегтярева
1 августа 2024, 18:37
Чиканутые
Гость
1 августа 2024, 18:22
Обладателя регистратора тоже надо штрафануть за опасное вождение.
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