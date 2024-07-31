«Пропали билеты за 50 тысяч»: новосибирцу отказали в регистрации на рейс «Аэрофлота» в Сочи

Новосибирец жалуется на сотрудников авиакомпании, которые создали неразбериху при регистрации на рейс Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Житель Новосибирска Александр пожаловался на действия сотрудников авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Толмачево», из-за которых он не смог вовремя улететь в отпуск в Сочи. Историей новосибирец поделился с НГС.



Александр должен был отправиться в Сочи рейсом «Аэрофлота» SU 2975, он вылетал из аэропорта в 6:20 утра. Новосибирец прибыл в «Толмачево» к 4:50 утра и встал в очередь на регистрацию. Параллельно проходила регистрация на рейс в Москву, из-за чего на стойках образовалась большая очередь.



— Простояли в очереди 40 минут. Поняли, что опаздываем и пошли уже вне очереди к регистратору. Время на регистрацию еще было. Он сказал, что нас уже не будут регистрировать на рейс и отправил к представителю авиакомпании. Тот сказал, что это не проблемы авиакомпании и отправил в кассу за новыми билетами, — рассказал НГС Александр.



К тому времени самолет новосибирца уже отправился в Сочи. Александр прождал примерно час и подошел к другому представителю «Аэрофлота», который также заявил, что нужно покупать новые билеты.



— В Сочи отправка была в 6:20 а в Москву в 6:00, из-за этого на обе регистрации работало 2 стойки и одна смешанная очередь. По итогу потерян один день отпуска, пропали билеты за 50 тысяч рублей, — рассказал новосибирец.



Александру пришлось купить новые билеты, чтобы окончательно не испортить отпуск.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу «Аэрофлота», чтобы узнать, почему новосибирцу отказали в регистрации на рейс. На момент публикации материала информация не поступила.

