НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

пасмурно, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

ю-з.

 746мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 86,11
EUR 93,51
Мошенники из JPB
Снизились цены на новые авто
Завод гудит по ночам
Новосибирск ведет соцсети
Продал дом и купил яхту
Где учатся отличники
Кто сидел за рулём BMW
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Происшествия «Пропали билеты за 50 тысяч»: новосибирцу отказали в регистрации на рейс «Аэрофлота» в Сочи

«Пропали билеты за 50 тысяч»: новосибирцу отказали в регистрации на рейс «Аэрофлота» в Сочи

Сибиряку пришлось купить новые билеты на другой, чтобы не остаться без отпуска

2 562
30 комментариев
Новосибирец жалуется на сотрудников авиакомпании, которые создали неразбериху при регистрации на рейс

Житель Новосибирска Александр пожаловался на действия сотрудников авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Толмачево», из-за которых он не смог вовремя улететь в отпуск в Сочи. Историей новосибирец поделился с НГС.

Александр должен был отправиться в Сочи рейсом «Аэрофлота» SU 2975, он вылетал из аэропорта в 6:20 утра. Новосибирец прибыл в «Толмачево» к 4:50 утра и встал в очередь на регистрацию. Параллельно проходила регистрация на рейс в Москву, из-за чего на стойках образовалась большая очередь.

— Простояли в очереди 40 минут. Поняли, что опаздываем и пошли уже вне очереди к регистратору. Время на регистрацию еще было. Он сказал, что нас уже не будут регистрировать на рейс и отправил к представителю авиакомпании. Тот сказал, что это не проблемы авиакомпании и отправил в кассу за новыми билетами, — рассказал НГС Александр.

К тому времени самолет новосибирца уже отправился в Сочи. Александр прождал примерно час и подошел к другому представителю «Аэрофлота», который также заявил, что нужно покупать новые билеты.

— В Сочи отправка была в 6:20 а в Москву в 6:00, из-за этого на обе регистрации работало 2 стойки и одна смешанная очередь. По итогу потерян один день отпуска, пропали билеты за 50 тысяч рублей, — рассказал новосибирец.

Александру пришлось купить новые билеты, чтобы окончательно не испортить отпуск.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу «Аэрофлота», чтобы узнать, почему новосибирцу отказали в регистрации на рейс. На момент публикации материала информация не поступила.

В начале июля из-за задержки рейса авиакомпании «Россия» на 7 часов семья из Новосибирска лишилась отпуска. В авиакомпании сообщили, что ЧП произошло из-за позднего прибытия самолета.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Сочи Аэропорт Толмачево Авиакомпания Аэрофлот
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
трям-брям
31 июля 2024, 23:37
Неужели нельзя было пройти он-лайн регистрацию? Билеты явно не с последних денег покупал.
281637353
1 августа 2024, 00:17
Какая-то скрытая реклама поездов до Сочи, хотя не такая уж и скрытая 🥺 видимо после происшествия в Волгоградской области, поубавилось людей ездить поездами и встречаться на переездах с камазами
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Ник,46

Валерий,57

Ольга,37

Артур,30

Sergey154,37

Сергей,25

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление