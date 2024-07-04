«Трансфер, тур — всё сгорает»: рейс «Аэрофлота» из Новосибирска до Санкт-Петербурга задерживается на 7 часов

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Новосибирска в Санкт-Петербург задерживается на 7 часов. Как рассказала редакции НГС пассажирка Умида, она приехала в Толмачево заранее, примерно в 03:00, потом вылет перенесли. Сейчас в аэропорту новосибирцы провели уже несколько часов, есть и пассажиры с детьми.
Билет на самолет до Санкт-Петербурга Умида купила примерно неделю назад, вылететь вместе с мужем они должны были в 06:20. В аэропорт приехали заранее, около 03:00.
— Сперва представители авиакомпании сказали, что самолет прибыл поздно, поэтому задержка рейса произошла. Мы бронировали гостиницу, тур, есть трансфер, всё сгорает. В аэропорту сидят маленькие дети, груднички, люди с ума сходят от ожидания, — рассказала Умида.
Сейчас Умида вместе с мужем уже прошли досмотр, представители авиакомпании, по словам пассажирки, которые знают о том, что произошло, не выходят. Пассажирам предоставили воду, с утра покормили завтраком, а чуть позже — горячей едой.
По данным пресс-службы «Аэрофлота», рейс до Санкт-Петербурга выполняет авиакомпания «Россия» (входит в ГК «Аэрофлот»). НГС также обратился в пресс-службу «России» за комментарием.
Также, отмечает Умида, произошла задержка рейса до Сочи. Информация об этом указана на онлайн-табло на сайте Толмачево.
НГС направил запрос в авиакомпанию «Аэрофлот», чтобы узнать, почему задерживаются рейсы.
Недавно из аэропорта Шереметьево не могли вылететь десятки человек, рейс «Аэрофлота» из Москвы в Новосибирск задержали на 17 часов. Пассажиры рассказывали, что вылет сначала перебронировали на другую дату, а потом то и дело переносили, они всю ночь провели в аэропорту. В авиакомпании сообщили, что подобное произошло по производственным причинам.
Обновлено. В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что вылет рейса SU2975 Новосибирск — Сочи задерживается из-за позднего прибытия самолета из предыдущего рейса (неблагоприятные погодные условия в пункте назначения).
На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано размещение в гостинице, предоставление напитков и питания.
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