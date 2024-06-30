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Дороги и транспорт «Много детей, все рыдают, ночь не спали»: самолет «Аэрофлота» до Новосибирска не может вылететь более 12 часов

«Много детей, все рыдают, ночь не спали»: самолет «Аэрофлота» до Новосибирска не может вылететь более 12 часов

Пассажирка утверждает, что бортпроводники авиакомпании устроили бунт

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48 комментариев
В аэропорту собрались пассажиры, рейс несколько раз перенесли

Пассажиры «Аэрофлота» не могут улететь из Москвы в Новосибирск. Как рассказала НГС Ирина, которая сейчас находится в Шереметьево, самолет должен был вылететь еще 29 июня, но рейс каждый раз переносили. Пассажирка передает, что сотрудники авиакомпании бастуют.

Ирина купила билет на рейс 1306, который должен был улететь в 20:40 29 июня, но в пятницу его отменили и перебронировали на 1:00 30 июня, в субботу пришло сообщение, что рейс задерживают еще на 2 часа. Ирина приехала в аэропорт к 3:00, ждала свой рейс, в итоге его снова перенесли сначала на 8:20, потом на 10:00, позже на 11:30.

Сначала рейс перебронировали, а потом снова перенесли
На табло в аэропорту время вылета указано в 11:30

Пассажирам, рассказывает сибирячка, предоставили два ваучера: один на 1200 рублей на питание, другой на 100 рублей на напитки. В гостиницу, говорит девушка, их не поселили. Когда вылет перенесли Ирине пришлось гулять по ночному городу, потому что там, где она остановилась мест уже нет.

— Здесь много маленьких детей, все рыдают, ночь они не спали. Самолет огромный на 350 человек, здесь творится кошмар, не только наш рейс «Аэрофлота» задерживается. Представители авиакомпании говорят, что произошла техническая неисправность, — объяснила Ирина. — Девушка представитель аэрофлота сказала, что нет экипажа на рейс, позже работники аэропорта добавили, что бортпроводники бастуют.

Девушка передает, что на стойку регистрации пришли сотрудники ГБР, а сотрудник полиции проверил самолет.

Люди не расходятся, к стойки регистрации пришли сотрудники ГБР

НГС обратился за комментарием в аэропорт Толмачево, отправил запрос в Шереметьево и авиакомпанию «Аэрофлот».

21 июня самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Новосибирска до Пхукета, вернулся в Толмачево из-за пассажира, которому стало плохо.

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Самолет Рейс Авиакомпания Аэрофлот Задержка авиарейса
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Комментарии
48
diver
30 июня 2024, 13:22
А что это за огромный самолет на 500 мест?
Татьяна 53
30 июня 2024, 13:58
Обычная ситуация, не в первый раз и не в последний.
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