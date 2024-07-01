«В аэропорту дурдом»: перед полетом в Новосибирск Ирина Салтыкова оказалась в Шереметьево во время коллапса

Вчера в аэропорту задержали рейс на 17 часов Источник: читатель НГС











Певица Ирина Салтыкова оказалась в аэропорту Шереметьево во время коллапса, она летела из Москвы в Новосибирск. Вчера «Аэрофлот» задержал один из рейсов на 17 часов.



— Сегодня в аэропорту дурдом, рейсы задерживают, говорят нет пилотов, — написала в своих социальных сетях Салтыкова.

Источник: irinasaltykova_official / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Неизвестно, на каком именно самолете летела звезда и задержали ли ее самолет, в Шереметьево она была в 7:03 по московскому времени. Но Салтыкова успела прилететь в Новосибирск и выступила в Центральном парке на День города. Она вышла к зрителям в белом платье-коконе и представила новую песню «Беги», ее написал автор, который работал со Светланой Лободой.



Напомним, что вчера из аэропорту Шереметьево не могли вылететь десятки человек, рейс «Аэрофлота» из Москвы в Новосибирск задержали на 17 часов. Пассажиры объяснили НГС, что они должны были вылететь в 20:40 29 июня, но в пятницу авиакомпания все отменила и перебронировали на 1:00 30 июня, в субботу пришло сообщение, что рейс задерживают еще на 2 часа. В итоге рейс снова перенесли сначала на 8:20, потом на 10:00, позже на 11:45.

— Здесь много маленьких детей, все рыдают, ночь они не спали. Самолет огромный на 350 человек, здесь творится кошмар, не только наш рейс «Аэрофлота» задерживается. Представители авиакомпании говорят, что произошла техническая неисправность, — рассказывала пассажирка Ирина.



В авиакомпании сообщили, что подобное произошло по производственным причинам. Пассажиры всю ночь провели в аэропорту, рассказывали, что им выдали несколько ваучеров на еду и напитки, дети за это время устали, многие плакали, а на стойку регистрации и вовсе пришли сотрудники ГБР.

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Кстати, вчерашнее выступление Салтыковой не последнее в Новосибирске, сегодня, 1 июля, она выступит в Гастрохолле на Мичурина, 12, вход свободный (18+). Полный список мероприятий на второй месяц лета, вы можете прочитать в нашем материале.