«Люди в гневе, дети без сил»: «Аэрофлот» назвал причину 17-часовой задержки рейса до Новосибирска — видео из Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила, почему задержали рейс из Москвы в Новосибирск на 17 часов. Пассажиры сидят в аэропорту, а на стойке регистрации заметили сотрудников ГБР.
Как рассказали НГС в пресс-службе «Аэрофлота», ранее озвученная информация от пассажиров о том, что экипаж бастует— неверная. Вылет рейса SU1306 Новосибирск — Москва задерживают по производственным причинам, говорят в авиакомпании. Примерное время вылета — 11:45.
— В настоящее время идет подготовка воздушного судна к вылету. В ближайшее время начнется посадка пассажиров, — сообщили редакции НГС в пресс-службе авиакомпании. — На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано предоставление напитков и питания.
Самолет должен был улететь в 20:40 29 июня, но в пятницу его отменили и перебронировали на 1:00 30 июня, в субботу пассажирам пришло сообщение, что рейс задерживают еще на 2 часа. В итоге его снова перенесли сначала на 8:20, потом на 10:00, позже на 11:30, а дальше на 11:50 — все по московскому времени. Как рассказала НГС одна из пассажирок Ирина, из-за переноса ей пришлось гулять по ночной Москве, потому что мест в ее гостинице уже не было.
Другая пассажирка Оксана говорит, что ждет вылет с двумя детьми, один из них с инвалидностью. Семье предоставили ваучеры на 600 рублей на человека и 100 рублей на напитки по два раза.
— Здесь на них ничего не купить, — говорит Оксана. — После требований, что у нас ребёнок инвалид в 2 часа ночи, сотрудники аэропорта сопроводили нас в комнату для маломобильных, где ребёнок поспал на голом диване под включённым кондиционером. Сотрудники «Аэрофлота» не выходят к людям, не комментируют.
Еще одна пассажирка — Ольга, она также находится в Шереметьево с двумя детьми, всю ночь провела в аэропорту.
— Мы все еще не можем вылететь. Люди в гневе, дети без сил, нас только покормили и напоили, говорят, что нет экипажа, который может полететь, — говорит на видео Ольга.
Чуть позже на стойке регистрации заметили сотрудников ГБР, представители «Аэрофлота», рассказывают пассажиры, ушли.
Сибиряки говорят, что посадку на самолет объявили совсем недавно.
21 июня самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Новосибирска до Пхукета, вернулся в Толмачево из-за пассажира, которому стало плохо.
Обновлено. Пассажиров начали запускать в самолет.