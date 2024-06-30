«Люди в гневе, дети без сил»: «Аэрофлот» назвал причину 17-часовой задержки рейса до Новосибирска — видео из Шереметьево

Пассажиры всю ночь провели в аэропорту Источник: читатель НГС











Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила, почему задержали рейс из Москвы в Новосибирск на 17 часов. Пассажиры сидят в аэропорту, а на стойке регистрации заметили сотрудников ГБР.



Как рассказали НГС в пресс-службе «Аэрофлота», ранее озвученная информация от пассажиров о том, что экипаж бастует— неверная. Вылет рейса SU1306 Новосибирск — Москва задерживают по производственным причинам, говорят в авиакомпании. Примерное время вылета — 11:45.

— В настоящее время идет подготовка воздушного судна к вылету. В ближайшее время начнется посадка пассажиров, — сообщили редакции НГС в пресс-службе авиакомпании. — На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано предоставление напитков и питания.

Люди столпились у выхода Источник: читатель НГС











Самолет должен был улететь в 20:40 29 июня, но в пятницу его отменили и перебронировали на 1:00 30 июня, в субботу пассажирам пришло сообщение, что рейс задерживают еще на 2 часа. В итоге его снова перенесли сначала на 8:20, потом на 10:00, позже на 11:30, а дальше на 11:50 — все по московскому времени. Как рассказала НГС одна из пассажирок Ирина, из-за переноса ей пришлось гулять по ночной Москве, потому что мест в ее гостинице уже не было.



Другая пассажирка Оксана говорит, что ждет вылет с двумя детьми, один из них с инвалидностью. Семье предоставили ваучеры на 600 рублей на человека и 100 рублей на напитки по два раза.

— Здесь на них ничего не купить, — говорит Оксана. — После требований, что у нас ребёнок инвалид в 2 часа ночи, сотрудники аэропорта сопроводили нас в комнату для маломобильных, где ребёнок поспал на голом диване под включённым кондиционером. Сотрудники «Аэрофлота» не выходят к людям, не комментируют.

Еще одна пассажирка — Ольга, она также находится в Шереметьево с двумя детьми, всю ночь провела в аэропорту.

— Мы все еще не можем вылететь. Люди в гневе, дети без сил, нас только покормили и напоили, говорят, что нет экипажа, который может полететь, — говорит на видео Ольга.

Вылет несколько раз переносили Источник: читатель НГС

Чуть позже на стойке регистрации заметили сотрудников ГБР, представители «Аэрофлота», рассказывают пассажиры, ушли.

На стойке регистрации заметили сотрудников ГБР Источник: читатель НГС

Сибиряки говорят, что посадку на самолет объявили совсем недавно.

21 июня самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Новосибирска до Пхукета, вернулся в Толмачево из-за пассажира, которому стало плохо.

