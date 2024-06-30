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Дороги и транспорт «Люди в гневе, дети без сил»: «Аэрофлот» назвал причину 17-часовой задержки рейса до Новосибирска — видео из Шереметьево

«Люди в гневе, дети без сил»: «Аэрофлот» назвал причину 17-часовой задержки рейса до Новосибирска — видео из Шереметьево

Пассажиры рассказали, что сейчас происходит в московском аэропорту

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30 комментариев
Пассажиры всю ночь провели в аэропорту

Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила, почему задержали рейс из Москвы в Новосибирск на 17 часов. Пассажиры сидят в аэропорту, а на стойке регистрации заметили сотрудников ГБР.

Как рассказали НГС в пресс-службе «Аэрофлота», ранее озвученная информация от пассажиров о том, что экипаж бастует— неверная. Вылет рейса SU1306 Новосибирск — Москва задерживают по производственным причинам, говорят в авиакомпании. Примерное время вылета — 11:45.

— В настоящее время идет подготовка воздушного судна к вылету. В ближайшее время начнется посадка пассажиров, — сообщили редакции НГС в пресс-службе авиакомпании. — На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Организовано предоставление напитков и питания.

Люди столпились у выхода

Самолет должен был улететь в 20:40 29 июня, но в пятницу его отменили и перебронировали на 1:00 30 июня, в субботу пассажирам пришло сообщение, что рейс задерживают еще на 2 часа. В итоге его снова перенесли сначала на 8:20, потом на 10:00, позже на 11:30, а дальше на 11:50 — все по московскому времени. Как рассказала НГС одна из пассажирок Ирина, из-за переноса ей пришлось гулять по ночной Москве, потому что мест в ее гостинице уже не было.

Другая пассажирка Оксана говорит, что ждет вылет с двумя детьми, один из них с инвалидностью. Семье предоставили ваучеры на 600 рублей на человека и 100 рублей на напитки по два раза.

— Здесь на них ничего не купить, — говорит Оксана. — После требований, что у нас ребёнок инвалид в 2 часа ночи, сотрудники аэропорта сопроводили нас в комнату для маломобильных, где ребёнок поспал на голом диване под включённым кондиционером. Сотрудники «Аэрофлота» не выходят к людям, не комментируют.

Еще одна пассажирка — Ольга, она также находится в Шереметьево с двумя детьми, всю ночь провела в аэропорту.

— Мы все еще не можем вылететь. Люди в гневе, дети без сил, нас только покормили и напоили, говорят, что нет экипажа, который может полететь, — говорит на видео Ольга.

Вылет несколько раз переносили

Чуть позже на стойке регистрации заметили сотрудников ГБР, представители «Аэрофлота», рассказывают пассажиры, ушли.

На стойке регистрации заметили сотрудников ГБР

Сибиряки говорят, что посадку на самолет объявили совсем недавно.

21 июня самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Новосибирска до Пхукета, вернулся в Толмачево из-за пассажира, которому стало плохо.

Обновлено. Пассажиров начали запускать в самолет.

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Самолет Рейс Аэрофлот Авиакомпания Пассажиры Задержка
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Комментарии
35
fin
30 июня 2024, 15:59
«Люди в гневе, дети без сил». А по факту все утрутся, в суд ни кто не пойдёт. Весь пар уйдёт в свисток.
Гость
30 июня 2024, 15:56
Самая основная причина отказа экипажа от полета-это не надежные самолеты. Они то знают, что отремонтированные на контрактных деталях узлы, могут отказать в любой момент. Вторая причина низкие зарплаты. А их семьи кушать хотят. Страна парадоксов. Идет СВО, где гибнут люди. Пожары, глобальные наводнения, катастрофы в ЖКХ. А мы поем и танцуем. С размахом отмечаем день выпускника, день города, день молодежи. Это называется пир во время чумы. Как то не по себе, не находите?
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