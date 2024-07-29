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Происшествия «На утро в комнате его уже не было»: в Новосибирске пропал 21-летний студент НГУ — подробности исчезновения юноши

«На утро в комнате его уже не было»: в Новосибирске пропал 21-летний студент НГУ — подробности исчезновения юноши

Поиском сибиряка занимаются полицейские и волонтеры

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19 комментариев
Молодого человека последний раз видели в Дзержинском районе

В Новосибирске уже четвертый день продолжаются поиски пропавшего 21-летнего Георгия Скуридина. Мать молодого человека, Татьяна, рассказала подробности исчезновения юноши.

По словам сибирячки, Георгий летом жил на даче с дедушкой в СНТ «Золотая Горка». Накануне перед пропажей молодой человек поднялся к себе в комнату на второй этаж, на следующее утро дедушка не обнаружил юношу дома.

— Он жил на даче и на втором этаже с отдельным входом. Вечером он пошел отдыхать к себе в комнату, дедушка живет на первом. В районе 11 утра дед зашел к Гоше в комнату, а его уже не было. Неизвестно, то ли он ушел ночью, то ли под утро, — рассказала Татьяна.

В Академгородке у юноши много друзей, но, по словам Татьяны, никто его не видел с прошлой недели. Как отметила женщина, она планировала встретиться с сыном в выходные.

— Я с ним списывалась, но мне ничего не говорил, что куда-то собирается. И мы планировали в воскресенье встретиться. То, что у него есть какие-то планы на выходные, он не говорил, — отметила сибирячка.

Георгий учится в НГУ на химика. В этом году с сентября молодой человек должен был вернуться к учебе после академического отпуска. По словам Татьяны, ранее Георгий не пропадал. Сейчас студента ищут полиция и волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы Георгия: рост — 178 сантиметров, нормального телосложения. Волосы рыжие, глаза серые. В момент пропажи был одет в футболку, черные штаны и черные кроссовки. С собой у молодого человека был темно-серый рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700-54-52 или позвоните по 112.

Ранее в Ленинском районе Новосибирска пропал 20-летний Никита Молчанов. 27 июля молодой человек ушел в неизвестном направлении.

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Комментарии
20
Татьяна 53
29 июля 2024, 19:07
Найдись и вернись.
274502334
29 июля 2024, 18:44
"Нахимичит" и придет...
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