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Происшествия Нет вестей уже 3 дня: в Новосибирске пропал 21-летний юноша

Нет вестей уже 3 дня: в Новосибирске пропал 21-летний юноша

Молодого человека последний раз видели в Дзержинском районе

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2 комментария
С собой у сибиряка был рюкзак

В Дзержинском районе Новосибирска пропал 21-летний Георгий Скуридин. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение молодого человека неизвестно с 25 июля.

Приметы Георгия: рост — 178 сантиметров, нормального телосложения. Волосы рыжие, глаза серые. В момент пропажи был одет в футболку, черные штаны и черные кроссовки. С собой у молодого человека был темно-серый рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.

Ранее в Ленинском районе Новосибирска пропал 20-летний Никита Молчанов. 27 июля молодой человек ушел в неизвестном направлении.

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Комментарии
2
Гость
28 июля 2024, 21:27
Какой красивый мужчина! Найдись и вернись!
Гость
28 июля 2024, 21:25
Как жаль что пропадают такие интелегентные, молодые люди, кто этим занимается, будут держать ответ, наказан бумеранг им вернется, закон природы еще никто не отменял. Дай Бог, чтобы нашелся живым и здоровым!!!
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