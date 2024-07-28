Нет вестей уже 3 дня: в Новосибирске пропал 21-летний юноша

С собой у сибиряка был рюкзак Источник: «ЛизаАлерт», Татьяна Фатеева / NGS.RU











В Дзержинском районе Новосибирска пропал 21-летний Георгий Скуридин. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение молодого человека неизвестно с 25 июля.

Приметы Георгия: рост — 178 сантиметров, нормального телосложения. Волосы рыжие, глаза серые. В момент пропажи был одет в футболку, черные штаны и черные кроссовки. С собой у молодого человека был темно-серый рюкзак.



Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.



Ранее в Ленинском районе Новосибирска пропал 20-летний Никита Молчанов. 27 июля молодой человек ушел в неизвестном направлении.

