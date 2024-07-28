Нет вестей уже 3 дня: в Новосибирске пропал 21-летний юноша

В Дзержинском районе Новосибирска пропал 21-летний Георгий Скуридин. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение молодого человека неизвестно с 25 июля.
Приметы Георгия: рост — 178 сантиметров, нормального телосложения. Волосы рыжие, глаза серые. В момент пропажи был одет в футболку, черные штаны и черные кроссовки. С собой у молодого человека был темно-серый рюкзак.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.
Ранее в Ленинском районе Новосибирска пропал 20-летний Никита Молчанов. 27 июля молодой человек ушел в неизвестном направлении.
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