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Происшествия «Ушел в неизвестном направлении»: 20-летний парень пропал в Новосибирске

«Ушел в неизвестном направлении»: 20-летний парень пропал в Новосибирске

Последний раз юношу видели в Ленинском районе

361
2 комментария
Его местонахождение неизвестно с 27 июля

В Ленинском районе Новосибирска пропал 20-летний Никита Молчанов. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 27 июля молодой человек ушел в неизвестном направлении.

Приметы Никиты: рост — 175 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые, глаза голубые. В момент пропажи был одет в черную футболку, черные штаны и серые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700-54-52 или позвоните по 112.

Ранее в Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Он оказался в Новосибирской области.

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Комментарии
4
Красивая.
28 июля 2024, 17:27
На СВО ушел.
Гость
28 июля 2024, 17:29
В ЧВК подалсо...
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