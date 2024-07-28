«Ушел в неизвестном направлении»: 20-летний парень пропал в Новосибирске

Его местонахождение неизвестно с 27 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, «ЛизаАлерт»











В Ленинском районе Новосибирска пропал 20-летний Никита Молчанов. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 27 июля молодой человек ушел в неизвестном направлении.



Приметы Никиты: рост — 175 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые, глаза голубые. В момент пропажи был одет в черную футболку, черные штаны и серые кроссовки.



Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700-54-52 или позвоните по 112.



Ранее в Кемеровской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Он оказался в Новосибирской области.

