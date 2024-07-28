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Происшествия эксперт «Так будет продолжаться до конца века»: главный метеоролог страны объяснил участившиеся ливни и потопы в России

«Так будет продолжаться до конца века»: главный метеоролог страны объяснил участившиеся ливни и потопы в России

Рассказываем, почему дождей стало так много

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2 комментария
Похоже, ливни, которые этим летом одолевают Челябинскую область, чудесным образом не исчезнут. Возможно, они будут только чаще

По всей стране намечается тенденция к увеличению осадков. Наводнение сейчас переживает Челябинская область, недавно страшный ливень обрушился на Сочи. И так по очереди в каждом регионе страны. Такая ситуация будет сохраняться как минимум до конца века. Об этом корреспонденту 74.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ученый отметил, что много дождей — это вообще-то характерно для середины лета.

— Июль — это самый жаркий и при этом самый дождливый месяц. Потому что происходит перенос холодных воздушных масс, насыщенных влагой, вдоль поверхности земли. Помимо этого, возникает перемещение теплых воздушных масс, насыщенных влагой, по вертикали. Это приводит к конденсации и мощному образованию облаков, — объяснил Роман Вильфанд.

В частности, в последние пару дней холодный воздух, идущий с севера, столкнулся с теплым воздухом. Это и привело к ливням.

Вот только еще десяток лет назад подобные ситуации происходили не слишком часто. А теперь — с завидной регулярностью.

— Сейчас больше, чем раньше, конечно. Тенденция определяется десятилетиями. Она обусловлена потеплением климата. И это не только в России, а вообще в мире. Увеличивается количество опасных природных явлений. Конечно, это совершенно нетипично. И так будет продолжаться до конца нынешнего века как минимум, — заключил Роман Вильфанд.

Назвать это полноценным циклом трудно, потому что нет подтвержденных данных, что подобные тенденции случались в прошлые века. Инструментальные измерения проводятся всего лишь чуть больше 100 лет. За это время периоды ливней, конечно, случались, но они не были столь частыми. Сейчас же — устойчивый тренд.

Похожую точку зрения высказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

— Сейчас, в связи с более высокой температурой, это [выпадение осадков] происходит более активно. Отмечается, что всё чаще на смену грибным, как я говорю, дождичкам приходят ливни, — подтвердил эксперт.

Киселев тоже уверен, что всё это связано с изменениями климата. Ярким примером таких изменений также становится учащение опасных явлений, например смерчей, которые мы стали наблюдать нередко в разных регионах. И не только на юге.

Напомним, после разрушения дамбы вечером в пятницу, 26 июля, в южноуральские поселки возле Карабаша — Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево — пришла большая вода. Эти населенные пункты находятся в паре километров от Киалимского водохранилища. Параллельно стали выходить из берегов реки и в других районах Челябинской области. Власти официально присвоили происходящему статус чрезвычайной ситуации. Все подробности о затоплениях в Челябинской области рассказываем в нашем онлайн-репортаже.

ПО ТЕМЕ
Ливни Дожди Осадки Роман Вильфанд Аномалии погоды Климатические условия Глобальное потепление Изменения климата
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Комментарии
2
Гость
28 июля 2024, 09:11
Ни у кого больше века не длится день. Поэтому, доживут до окончания периода тропических дождей не все. А которые доживут позавидуют недожившим.
Гость
28 июля 2024, 09:15
лена путина: природа мстит. как там ядовитое озеро в новосибирске, стало еще больше? мусорные полигоны растут? реки загрязняются?
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