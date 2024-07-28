«Так будет продолжаться до конца века»: главный метеоролог страны объяснил участившиеся ливни и потопы в России

Похоже, ливни, которые этим летом одолевают Челябинскую область, чудесным образом не исчезнут. Возможно, они будут только чаще Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











По всей стране намечается тенденция к увеличению осадков. Наводнение сейчас переживает Челябинская область, недавно страшный ливень обрушился на Сочи. И так по очереди в каждом регионе страны. Такая ситуация будет сохраняться как минимум до конца века. Об этом корреспонденту 74.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Ученый отметил, что много дождей — это вообще-то характерно для середины лета.



— Июль — это самый жаркий и при этом самый дождливый месяц. Потому что происходит перенос холодных воздушных масс, насыщенных влагой, вдоль поверхности земли. Помимо этого, возникает перемещение теплых воздушных масс, насыщенных влагой, по вертикали. Это приводит к конденсации и мощному образованию облаков, — объяснил Роман Вильфанд.



В частности, в последние пару дней холодный воздух, идущий с севера, столкнулся с теплым воздухом. Это и привело к ливням.



Вот только еще десяток лет назад подобные ситуации происходили не слишком часто. А теперь — с завидной регулярностью.



— Сейчас больше, чем раньше, конечно. Тенденция определяется десятилетиями. Она обусловлена потеплением климата. И это не только в России, а вообще в мире. Увеличивается количество опасных природных явлений. Конечно, это совершенно нетипично. И так будет продолжаться до конца нынешнего века как минимум, — заключил Роман Вильфанд.



Назвать это полноценным циклом трудно, потому что нет подтвержденных данных, что подобные тенденции случались в прошлые века. Инструментальные измерения проводятся всего лишь чуть больше 100 лет. За это время периоды ливней, конечно, случались, но они не были столь частыми. Сейчас же — устойчивый тренд.



Похожую точку зрения высказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.



— Сейчас, в связи с более высокой температурой, это [выпадение осадков] происходит более активно. Отмечается, что всё чаще на смену грибным, как я говорю, дождичкам приходят ливни, — подтвердил эксперт.



Киселев тоже уверен, что всё это связано с изменениями климата. Ярким примером таких изменений также становится учащение опасных явлений, например смерчей, которые мы стали наблюдать нередко в разных регионах. И не только на юге.

