Момент взрыва, разнесшего торговый центр в Краснодарском крае, попал на видео — делимся жуткими кадрами

Бытовой газ стал причиной мощного взрыва Источник: МЧС Краснодарского края











Взрыв в торговом центре Апшеронска Краснодарского края попал на видео. На кадрах видно яркую вспышку и как крыша здания подлетает вверх. Рассказываем всё, что известно о происшествии к этому часу.



Что случилось

В алкомаркете взорвался бытовой газ, из-за чего произошло частичное обрушение ТЦ. Начался пожар, который удалось быстро локализовать.

Крыша здания открылась, как консервная банка Источник: SHOT / T.me

Есть видео с другого ракурса, где можно четко рассмотреть сам момент взрыва.

На улице практически никого не было во время происшествия Источник: tipich_apsheronsk / T.me

Последствия

Оперативные службы сообщили, что пострадали 14 человек. Большая часть из них в момент взрыва находилась на остановке рядом с торговым центром. Некоторые сейчас в реанимации. Из под завалов удалось спасти женщину. По данным SHOT, ей оказалась сотрудница аптеки. В момент спасения она находилась в сознании.

Женщина истошно кричала, когда ее вытаскивали спасатели Источник: МЧС Краснодарского края

Что происходит сейчас

На месте продолжают разбирать завалы. Прокуратура Апшеронского района организовала проверку соблюдений законодательства о пожарной безопасности.