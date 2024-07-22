НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

штиль.

 742мм 67%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,02
EUR 96,04

СРОЧНО

Возвращение жары до +31 градуса

Ушел от следствия на СВО
Работа в Новосибирске
Реконструкция завода в центре
Новосибирск ведет соцсети
Сибирячка покоряет Лондон
Июльфест в Новосибирске
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Происшествия Момент взрыва, разнесшего торговый центр в Краснодарском крае, попал на видео — делимся жуткими кадрами

Момент взрыва, разнесшего торговый центр в Краснодарском крае, попал на видео — делимся жуткими кадрами

На месте до сих пор разбирают завалы

3 800
8 комментариев
Бытовой газ стал причиной мощного взрыва

Взрыв в торговом центре Апшеронска Краснодарского края попал на видео. На кадрах видно яркую вспышку и как крыша здания подлетает вверх. Рассказываем всё, что известно о происшествии к этому часу.

Что случилось

В алкомаркете взорвался бытовой газ, из-за чего произошло частичное обрушение ТЦ. Начался пожар, который удалось быстро локализовать.

Крыша здания открылась, как консервная банка

Есть видео с другого ракурса, где можно четко рассмотреть сам момент взрыва.

На улице практически никого не было во время происшествия

Последствия

Оперативные службы сообщили, что пострадали 14 человек. Большая часть из них в момент взрыва находилась на остановке рядом с торговым центром. Некоторые сейчас в реанимации. Из под завалов удалось спасти женщину. По данным SHOT, ей оказалась сотрудница аптеки. В момент спасения она находилась в сознании.

Женщина истошно кричала, когда ее вытаскивали спасатели

Что происходит сейчас

На месте продолжают разбирать завалы. Прокуратура Апшеронского района организовала проверку соблюдений законодательства о пожарной безопасности.

По итогам проверки прокуратура примет меры

ПО ТЕМЕ
Взрыв ТЦ Апшеронск Пострадавшие Кадры Место происшествия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Пьер Дун Лахтинский
22 июля 2024, 16:23
ну, судя по всему, украине даже на беспилотники теперь тратиться незачем...наши экономные бизнесмены сами позаботятся о взрывах, возгораниях и обрушениях...
Мон@шка60+
22 июля 2024, 16:33
Очередной некошмаренный бизнес причинил боль и страдания простым людям.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Рекомендуем
Знакомства

Irina,63

Тимыч,43

Анютка,29

София,33

VLAD,35

Ден,31

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление