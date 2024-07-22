Момент взрыва, разнесшего торговый центр в Краснодарском крае, попал на видео — делимся жуткими кадрами

Взрыв в торговом центре Апшеронска Краснодарского края попал на видео. На кадрах видно яркую вспышку и как крыша здания подлетает вверх. Рассказываем всё, что известно о происшествии к этому часу.
Что случилось
В алкомаркете взорвался бытовой газ, из-за чего произошло частичное обрушение ТЦ. Начался пожар, который удалось быстро локализовать.
Есть видео с другого ракурса, где можно четко рассмотреть сам момент взрыва.
Последствия
Оперативные службы сообщили, что пострадали 14 человек. Большая часть из них в момент взрыва находилась на остановке рядом с торговым центром. Некоторые сейчас в реанимации. Из под завалов удалось спасти женщину. По данным SHOT, ей оказалась сотрудница аптеки. В момент спасения она находилась в сознании.
Что происходит сейчас
На месте продолжают разбирать завалы. Прокуратура Апшеронского района организовала проверку соблюдений законодательства о пожарной безопасности.