Автомобилист насмерть сбил пешехода на трассе под Новосибирском — личность погибшего устанавливают

Под Новосибирском водитель на автомобиле «Ниссан Санни» насмерть сбил пешехода, который шел не по зебре. Мужчина скончался на месте аварии.
Как рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области, ДТП произошло ночью в Тогучинском районе. Предварительно, авария произошла вчера в 23:10, водитель ехал по трассе со стороны села Шмаково в сторону села Репьево, в пути 51-летний автомобилист влетел в пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
— В результате происшествия пешеход, мужчина на вид 40 лет, скончался на месте, — сообщили в Госавтоинспекции. — Устанавливается личность погибшего и обстоятельства случившегося.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Установлено, что пешеход переходил дорогу примерно в 60 м от пешеходного перехода. На верхней одежде погибшего не было световозвращающие элементы.
Вечером 16 июля в Болотнинском районе Новосибирской области водитель Toyota насмерть сбила пешехода, который шел по краю проезжей части.
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