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Происшествия Автомобилист насмерть сбил пешехода на трассе под Новосибирском — личность погибшего устанавливают

Автомобилист насмерть сбил пешехода на трассе под Новосибирском — личность погибшего устанавливают

Мужчина переходил дорогу не по зебре

495
3 комментария
Авария произошла ночью 19 июля

Под Новосибирском водитель на автомобиле «Ниссан Санни» насмерть сбил пешехода, который шел не по зебре. Мужчина скончался на месте аварии.

Как рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области, ДТП произошло ночью в Тогучинском районе. Предварительно, авария произошла вчера в 23:10, водитель ехал по трассе со стороны села Шмаково в сторону села Репьево, в пути 51-летний автомобилист влетел в пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

— В результате происшествия пешеход, мужчина на вид 40 лет, скончался на месте, — сообщили в Госавтоинспекции. — Устанавливается личность погибшего и обстоятельства случившегося.

Стекло на машине треснуло после столкновения

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Установлено, что пешеход переходил дорогу примерно в 60 м от пешеходного перехода. На верхней одежде погибшего не было световозвращающие элементы.

Вечером 16 июля в Болотнинском районе Новосибирской области водитель Toyota насмерть сбила пешехода, который шел по краю проезжей части.

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Комментарии
3
Гость
20 июля 2024, 11:33
У Ниссана фары светили?
Гость
20 июля 2024, 11:46
А там, между Шмаково и Репьево, положенных мест для перехода видимо-невидимо же, и чо он не по "зебре" попёрся?
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