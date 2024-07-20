Автомобилист насмерть сбил пешехода на трассе под Новосибирском — личность погибшего устанавливают

Авария произошла ночью 19 июля Источник: Госавтоинспекция по Новосибирской области











Под Новосибирском водитель на автомобиле «Ниссан Санни» насмерть сбил пешехода, который шел не по зебре. Мужчина скончался на месте аварии.

Как рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области, ДТП произошло ночью в Тогучинском районе. Предварительно, авария произошла вчера в 23:10, водитель ехал по трассе со стороны села Шмаково в сторону села Репьево, в пути 51-летний автомобилист влетел в пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

— В результате происшествия пешеход, мужчина на вид 40 лет, скончался на месте, — сообщили в Госавтоинспекции. — Устанавливается личность погибшего и обстоятельства случившегося.

Стекло на машине треснуло после столкновения Источник: Госавтоинспекция по Новосибирской области











На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Установлено, что пешеход переходил дорогу примерно в 60 м от пешеходного перехода. На верхней одежде погибшего не было световозвращающие элементы.



Вечером 16 июля в Болотнинском районе Новосибирской области водитель Toyota насмерть сбила пешехода, который шел по краю проезжей части.

