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Происшествия «Видимо появилось желание расстаться с правами»: опасную езду по Бугринскому мосту устроили новосибирцы — видео

«Видимо появилось желание расстаться с правами»: опасную езду по Бугринскому мосту устроили новосибирцы — видео

Один из пассажиров вылез в окно автомобиля

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5 комментариев
Водителю грозит штраф

Опасную езду по Бугринскому мосту сняли очевидцы. На кадрах, пассажир Honda CR-V по пояс вылез из окна автомобиля и так прокатился по мосту.

— У водителя кроссовера видимо ещё не улеглись эмоции от получения водительского удостоверения, как у него уже появилось стойкое желание расстаться с правами, — написали очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, сейчас устанавливается владелец автомобиля.

— По данному факту, сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на установление личности водителя и привлечения к административной ответственности, — пояснили в инспекции.

Согласно части 2 статьи 12.23 КоАП РФ, наказание за перевозку людей вне кабины автомобиля — штраф суммой до 1 тысячи рублей.

В Новосибирске это не первый подобный случай. Недавно молодежь вылезла из окон автомобиля и проехала так по проспекту Димитрова.

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Опасная езда Бугринский мост Новосибирск
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Комментарии
6
velius
10 июля 2024, 20:44
Кавказ на пляж Бугринский едет, просто смотрит, где лучше свернуть.
Марго. Вредная
10 июля 2024, 20:48
Там за рулём ещё и неопытный водила едет? Бошку оторвёт этому герою на повороте...
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