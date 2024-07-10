«Видимо появилось желание расстаться с правами»: опасную езду по Бугринскому мосту устроили новосибирцы — видео

Опасную езду по Бугринскому мосту сняли очевидцы. На кадрах, пассажир Honda CR-V по пояс вылез из окна автомобиля и так прокатился по мосту.
— У водителя кроссовера видимо ещё не улеглись эмоции от получения водительского удостоверения, как у него уже появилось стойкое желание расстаться с правами, — написали очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, сейчас устанавливается владелец автомобиля.
— По данному факту, сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на установление личности водителя и привлечения к административной ответственности, — пояснили в инспекции.
Согласно части 2 статьи 12.23 КоАП РФ, наказание за перевозку людей вне кабины автомобиля — штраф суммой до 1 тысячи рублей.
В Новосибирске это не первый подобный случай. Недавно молодежь вылезла из окон автомобиля и проехала так по проспекту Димитрова.