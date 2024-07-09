«Срочно переводи, или родителей посадят»: после игры сына в Roblox стоматолог потерял полмиллиона рублей

Мошенники обманули игрока и украли с банковской карты более полумиллиона рублей Источник: Roblox.com, Семен Казьмин











Подросток из Челябинска увлекся игрой в Roblox. Ее называют «самой популярной игрой в мире, о которой вы (взрослые. — Прим. ред.) никогда не слышали». А мошенники пользуются этим. Они втерлись в доверие и запугали ребенка, в итоге он перевел аферистам 100 тысяч рублей с родительского телефона, а также взял кредит на полмиллиона рублей. При этом Т-Банк заблокировал переводы, а «Сбер» позволил всё оформить. Наши коллеги из 74.RU выясняют, почему банки легко оформляют онлайн-кредиты на огромные суммы, какие уловки применяют мошенники против детей и подростков и можно ли вернуть похищенное.

«Списали онлайн, без кодовых слов»

Челябинский врач-стоматолог Олег пришел домой после затянувшегося рабочего дня и лег спать. Поздно вечером его разбудил звонок. Пообщавшись с другом, Олег нажал отбой, как вдруг заметил странные эсэмэски: суммы, коды, сообщения о кредитах. Для проверки зашел в приложение Сбербанка. А там картина маслом: со сберкарты снято 108 тысяч рублей да еще кредит на полмиллиона (!) рублей оформлен.



Олег всполошился, позвонил по номеру 900, сообщил о мошенниках и заблокировал карту. В службе безопасности банка спросили, есть ли дети, и посоветовали откровенно поговорить с сыном. Олег признался, что ему даже в голову не могло прийти, что в этой истории может быть как-то замешан ребенок.

— Приехали домой, разбудили. Он, естественно, в слезы. Выяснилось, что Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) играл в Roblox. На онлайн-платформе столкнулся с мошенниками, которые втерлись в доверие. Они переписывались с ним, предлагали какие-то баллы. Потом обманули и запугали сына, а в итоге списали с моей карты большую сумму денег, — рассказал Олег. — Не скажу, что он у нас какой-то игроман. С учебой всё нормально, спортом занимается, никогда за ним ничего подозрительного не замечалось. Обычный 14-летний подросток. Что уж там ему наплели, до конца не знаю. Но это был самый настоящий психологический террор. Мальчишку уверяли, что за него вложили деньги, он должен срочно их перевести, чтобы погасить долг. Особенно давили на то, чтобы взрослым ничего не говорил. «Если скажешь, родителей посадят в тюрьму», — именно так, по его словам, заявили мошенники. Всё это было в переписке, в общении по видео. А когда деньги сняли, то переписку тут же стерли, даже эсэмэски исчезли.



Roblox — игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяет пользователям общаться в виртуальном пространстве. Игра бесплатная, но есть «своя» валюта Robux, которую покупают за реальные деньги. Заработать игровые монеты можно за ежедневный запуск и выполнение заданий, а потратить на украшение аватара, подписки, опции и прочие плюшки. Игра получила популярность во время пандемии коронавируса. А в 2023 году Roblox стал одной из самых скачиваемых игр в России и мире — более 66 миллионов пользователей ежедневно.

Кроме мошеннических действий со счетом и картой Сбера в тот же вечер Олег и его жена заметили еще две попытки списания денег с карт другого банка, но в обоих случаях Т-Банк заблокировал переводы.



Наутро отец пошел в банк, хотел взять выписку по операциям за последние сутки, но ему не дали. Также отказались принимать заявление о том, что действия по переводам средств и кредиту совершались без его личного согласия, не говоря уже об отмене неправомерных, по его мнению, переводов и кредита.



В итоге пострадавший обратился в полицию и все-таки подал письменное обращение в кредитное учреждение.



— Почему один банк блокирует попытку взять сомнительные кредиты, а другой легко оформляет выдачу онлайн-займа на огромную сумму, без всяких кодовых слов и сразу на полмиллиона рублей? — Негодует Олег. — Если ты пойдешь в офис за кредитом, будут требовать кучу бумажек, я сам ранее сталкивался. А тут онлайн — просто раз, и всё. На мой взгляд, это не просто камень, а целый булыжник или даже айсберг в огород Сбербанка.



Олег считает, что Сбербанк не принял достаточных мер для обеспечения финансовой безопасности клиента.



— Операции по карте носили явно подозрительный характер. Сумму перечисляли частями — по 10 390 рублей. При этом команды давались 44 раза. В итоге меньше чем за 10 минут, деньги перекочевали в карманы мошенников, — отметил Олег.

В пресс-службе городского УМВД подтвердили, что заявление пострадавшего зарегистрировано, по нему проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

«Все операции подтверждены кодами»

Мы попросили представителей Сбербанка прокомментировать, почему так легко был одобрен онлайн-кредит на большую сумму. А также прокомментировать ситуацию в целом.



— Все операции по переводу средств были совершены с телефона клиента и подтверждены кодами, направленными по СМС, — ограничились коротким комментарием в пресс-службе Сбербанка.



Представители кредитного учреждения подтвердили, что к ним поступило заявление челябинца.



— Сейчас обращение по этому случаю находится на рассмотрении. Мы обязательно проинформируем клиента о результатах, — добавили в пресс-службе Сбербанка.



«Ответственность есть, но нормы размыты»

Доказать, что операция по переводу денег или оформлению онлайн-кредита была совершена без согласия клиента, по словам юристов, довольно трудно.



— В настоящее время банки, безусловно, несут ответственность за вверенные им денежные средства. Но законодательные нормы, регулирующие это, до сих пор весьма размыты. Сегодня для того, чтобы вернуть ошибочно переведенные денежные средства, необходимо обратиться в банк, подав соответствующее заявление. Однако шансы на возврат весьма малы, так как зачастую мошенники обеспечивают незамедлительное обналичивание денежных средств. Это приводит к подаче заявления о преступлении, но далеко не всегда к восстановлению нарушенных прав, — объяснил адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. — Понятно, что все истории банковского мошенничества с плохим концом негативно влияют на репутацию банка. Причинами того, что такие нехарактерные для клиента операции сейчас всё же происходят в банках, обычно становятся не только изобретательность и настойчивость злоумышленников, но и действия (бездействие) потерпевших, а также легкомыслие или небрежность (а может, и прямой умысел) со стороны сотрудников банка.



По данным ЦБ РФ, в 2023 году банки смогли отразить 34,8 миллиона попыток похитить деньги у россиян. Однако мошенникам удалось сделать 1,17 миллиона переводов и украсть 15,8 миллиарда рублей.

Проблема давно назрела. А в скором времени — с 25 июля 2024 года — вступят в силу изменения в закон «О национальной платежной системе», благодаря которым возрастет уровень ответственности банков перед клиентами. Если банки проигнорируют очевидно мошеннические действия третьих лиц, то им придется возвращать клиентам украденные деньги. Признаки мошеннических сделок выявлены и доведены до банков ЦБ РФ. Например, если по карте проводится операция, не характерная для клиента (размер суммы, получатель), то такую транзакцию банк должен будет приостановить на два дня. Но основанием для возврата денежных средств будет заявление от потерпевшего клиента.

Ожидаемые изменения — серьезный шаг в вопросе безопасности, особенно пожилых людей, подчеркнули юристы. Однако и в новом законе есть определенные условия. В любом случае закон обратной силы не имеет. Так что банки не обязаны возвращать клиентам средства, переведенные мошенникам по собственной воле. Возврат денег возможен только по решению суда, добавили юристы.

«Умеют ловко манипулировать»

Мошенники, как правило, быстро подстраиваются под тренды, а игры среди детей всегда были очень популярны, отметили эксперты.



— Злоумышленники стараются установить личный контакт с детьми в разных целях: от кражи данных и игровых аккаунтов до денег. Сценарии развития событий могут отличаться. Чтобы добиться своего, злоумышленники используют приемы социальной инженерии. Например, придумать правдоподобный предлог для общения и вести коммуникацию таким образом, чтобы вызвать у ребенка сильную эмоцию или же втереться в доверие, — объяснил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко. — Мошенники знают психологические трюки, умеют ловко манипулировать с целью вынудить жертву совершить желаемое действие. Например, могут запугивать детей тем, что расскажут родителям о каком-либо проступке, даже если они его не совершали.



Мошенничество, связанное с играми, — достаточно распространенное явление. Например, в одной из многоступенчатых схем, которую обнаружили в прошлом году, мошенники под видео YouTube Shorts с хэштегами Roblox и Minecraft размещали ссылки на уже полные видео — на другом YouTube-канале. В ролике объясняли, как школьникам заработать онлайн без вложений, упоминали Telegram-бот популярной криптовалютной биржи, с помощью которого (переведя некоторую сумму денег) человек якобы сможет получать прибыль за перепродажу криптовалюты. Злоумышленники уверяли, что через неделю удастся удвоить вложенные средства. Однако на самом деле деньги уходили мошенникам, а пользователь не получал ничего. Аферисты пользовались тем, что дети в целом много времени проводят на видеохостингах, а также регулярно «зависают» в играх.



Roblox входит в пятерку приложений, в которых, по данным Kaspersky Safe Kids, дети проводят больше всего времени. В Челябинской области эта игра находится на четвертом месте по времени использования.

Преступники могут реализовывать и многоступенчатые схемы. Например, предлагать заполнить анкету с вопросами вроде «Знаешь, как совершить покупку в интернете?», «А знаешь, какого цвета банковская карта у мамы?», а потом приглашать «сыграть в суперигру»: «Пришли фотографию банковской карты (паспорта или других документов) своей мамы (папы) и получи возможность выиграть наш главный приз».



— Чтобы защититься от подобных угроз, в первую очередь нужно обучать детей правилам общения в интернете. Объясните, что, как и в реальном мире, не стоит общаться с незнакомцами, в особенности с теми, кто хочет узнать о вас какую-то личную информацию. Очень важно развивать у детей финансовую и цифровую грамотность, предупреждать об угрозах, формировать критическое мышление, выстраивать такую атмосферу в семье, чтобы ребенок не боялся рассказать родителям о действительно серьезных неприятностях, — рассказал Андрей Сиденко. — Важно обговаривать, какие суммы не критичны для семьи, а какие траты обязательно должны быть обговорены с родителями вне зависимости от срочности ситуации.



Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Что касается технических мер, то и родителям, и детям рекомендуется установить сложный и уникальный пароль для каждого сервиса и никому его не сообщать.



— Старайтесь не допускать ситуации, чтобы ребенок знал пароль от ваших устройств и банковских приложений. Также держите в секрете коды верификации, даже если у вас их требуют «сотрудники банка» или других служб. Заведите специальную карту, которую будете использовать только для покупок онлайн и пополняйте ее только на сумму покупки, которую собираетесь совершить, — дал советы представитель «Лаборатории Касперского». — Для ребенка можно завести отдельную банковскую карту. Объясните, что пользоваться для оплат он может только ей, и пополняйте ее на те суммы, которые кажутся разумными вам, родителям. Но, прежде чем вручать карту, обязательно объясните ребенку азы безопасности при работе с банковскими картами и онлайн-покупками.



Также помощником может стать программа родительского контроля, в которой есть функция информирования родителей о том, кто добавляется в друзья к вашему ребенку и кто ему пишет сообщения, добавил Андрей Сиденко.



Кстати, представители Roblox прямо на сайте разместили специальный гид для родителей, где их знакомят с игрой и способами защиты детей от неприемлемого контента и контактов с нежелательными взрослыми.