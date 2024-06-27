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Происшествия подробности Девушка-подросток загадочно исчезла после схода поезда с рельсов: версии и факты

Девушка-подросток загадочно исчезла после схода поезда с рельсов: версии и факты

Она единственная, кого не смогли найти

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4 комментария
Сошли 9 вагонов поезда

После схода поезда «Воркута — Новороссийск» с рельсов в Коми пропала 16-летняя пассажирка Арина при загадочных обстоятельствах. Рассказываем все, что что известно о девушке к этому часу.

Что произошло

На видео можно заметить реку, которая предположительно могла унести пропавшую

Трагедия произошла потому, что насыпь под железнодорожным полотном была размыта. Машинисту пришлось применить экстренное торможение. При сходе поезда пострадали десятки людей. Некоторых пришлось доставлять в больницу с помощью вертолета. Одного мужчину нашли мертвым под вагоном.

Кто пропал

Арина ехала к родителям

Арина училась в гимназии города Инты. Также она занималась спортом во Дворце спорта для детей и юношества.

Девушка ехала без родителей. Ее семья переезжала в другой город, а Арине пришлось задержаться, чтобы получить аттестат. Родители ее ждали уже на месте прибытия в Пензе. Там она должна быть выбрать новую школу.

На поезд школьницу провожали близкие, а проводник вагона был знакомым ее отца, сообщает Baza. Школьница ехала в 10 вагоне, который пострадал больше всего.

Что случилось с пропавшей

О ее пропаже сообщили ночью. Вместе с ней пропал 49-летний мужчина, которого позднее нашли мертвым.

Власти Воркуты сообщили, что девочку-подростка нашли. Также глава региона Владимир Уйба сообщил о тяжело раненной 14-летней девочке. Но это оказалась не она.

— Девочку ищут. Информация о том, что она найдена, не подтверждается, — сообщили РБК в пресс-службе главы Коми.

По одной из версий, Арина могла выпасть из перевернувшегося вагона в реку. В таком случае ее могло унести течением. К поискам вскоре привлекут водолазов, сообщает SHOT.

Подробнее о происшествии можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.

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Комментарии
6
Гость
27 июня 2024, 16:02
какой ужас...
Гость
27 июня 2024, 16:02
Может сбежала воспользовавшись моментом?
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