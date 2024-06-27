Девушка-подросток загадочно исчезла после схода поезда с рельсов: версии и факты

Сошли 9 вагонов поезда Источник: Shot / t.me











После схода поезда «Воркута — Новороссийск» с рельсов в Коми пропала 16-летняя пассажирка Арина при загадочных обстоятельствах. Рассказываем все, что что известно о девушке к этому часу.

Что произошло

На видео можно заметить реку, которая предположительно могла унести пропавшую Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me

Трагедия произошла потому, что насыпь под железнодорожным полотном была размыта. Машинисту пришлось применить экстренное торможение. При сходе поезда пострадали десятки людей. Некоторых пришлось доставлять в больницу с помощью вертолета. Одного мужчину нашли мертвым под вагоном.

Кто пропал

Арина ехала к родителям Источник: telegram-канал SHOT











Арина училась в гимназии города Инты. Также она занималась спортом во Дворце спорта для детей и юношества.

Девушка ехала без родителей. Ее семья переезжала в другой город, а Арине пришлось задержаться, чтобы получить аттестат. Родители ее ждали уже на месте прибытия в Пензе. Там она должна быть выбрать новую школу.

На поезд школьницу провожали близкие, а проводник вагона был знакомым ее отца, сообщает Baza. Школьница ехала в 10 вагоне, который пострадал больше всего.

Что случилось с пропавшей

О ее пропаже сообщили ночью. Вместе с ней пропал 49-летний мужчина, которого позднее нашли мертвым.

Власти Воркуты сообщили, что девочку-подростка нашли. Также глава региона Владимир Уйба сообщил о тяжело раненной 14-летней девочке. Но это оказалась не она.

— Девочку ищут. Информация о том, что она найдена, не подтверждается, — сообщили РБК в пресс-службе главы Коми.



По одной из версий, Арина могла выпасть из перевернувшегося вагона в реку. В таком случае ее могло унести течением. К поискам вскоре привлекут водолазов, сообщает SHOT.