Девушка-подросток загадочно исчезла после схода поезда с рельсов: версии и факты

После схода поезда «Воркута — Новороссийск» с рельсов в Коми пропала 16-летняя пассажирка Арина при загадочных обстоятельствах. Рассказываем все, что что известно о девушке к этому часу.
Что произошло
Трагедия произошла потому, что насыпь под железнодорожным полотном была размыта. Машинисту пришлось применить экстренное торможение. При сходе поезда пострадали десятки людей. Некоторых пришлось доставлять в больницу с помощью вертолета. Одного мужчину нашли мертвым под вагоном.
Кто пропал
Арина училась в гимназии города Инты. Также она занималась спортом во Дворце спорта для детей и юношества.
Девушка ехала без родителей. Ее семья переезжала в другой город, а Арине пришлось задержаться, чтобы получить аттестат. Родители ее ждали уже на месте прибытия в Пензе. Там она должна быть выбрать новую школу.
На поезд школьницу провожали близкие, а проводник вагона был знакомым ее отца, сообщает Baza. Школьница ехала в 10 вагоне, который пострадал больше всего.
Что случилось с пропавшей
О ее пропаже сообщили ночью. Вместе с ней пропал 49-летний мужчина, которого позднее нашли мертвым.
Власти Воркуты сообщили, что девочку-подростка нашли. Также глава региона Владимир Уйба сообщил о тяжело раненной 14-летней девочке. Но это оказалась не она.
— Девочку ищут. Информация о том, что она найдена, не подтверждается, — сообщили РБК в пресс-службе главы Коми.
По одной из версий, Арина могла выпасть из перевернувшегося вагона в реку. В таком случае ее могло унести течением. К поискам вскоре привлекут водолазов, сообщает SHOT.
Подробнее о происшествии можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.