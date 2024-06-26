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Происшествия Упал в шахту лифта: монтажник пролетел 4 этажа на новосибирской стройке и погиб

Упал в шахту лифта: монтажник пролетел 4 этажа на новосибирской стройке и погиб

Следователи начали проверку

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Рабочий упал в шахту лифта

В Новосибирске вчера, 25 июня, на стройке на улице Связистов погиб 40-летний рабочий. Как рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области, мужчина работал на четвертом этаже строящегося дома рядом с проемом шахты.

— По предварительным данным, днем 25 июня 2024 года сотрудник организации проводил работы на четвертом этаже строящегося дома рядом с проемом шахты лифта. Потерпевший упал в шахту лифта, которая не была оборудована, как опасный участок специальными знаками или сигнальными лентами, — рассказали в пресс-службе СК.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и проводятся проверочные мероприятия.

Как рассказали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», трагедия произошла в строящемся доме, у которого еще нет адреса. Он находится между здания №13 и №13/1 на улице Связистов.

Родственник погибшего Андрей сообщил редакции НГС, что погибший работал монтажником-сварщиком.

В декабре 2023 года в Новосибирске вынесли приговор директору компании «Геккон» Виталию Домогатскому за гибель рабочего на стройке. 29-летний мужчина погиб в сентябре 2020 года. Во время работ он упал с высоты больше 8 метров и получил смертельные травмы.

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