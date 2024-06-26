НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

ясная погода, без осадков

ощущается как +23

1 м/c,

вос.

 745мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,28
EUR 93,73

СРОЧНО

Новосибирцы пересылают видео с избиением подростка

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Издеваются над стариками
Батл Сибири и Урала
Кладбище за канавой
Последние квартиры в ипотеку
Месяц без горячей воды
Как строили «Берёзовую Рощу»
6 альтернатив окрошке в жару
НГС в Telegram
Происшествия «Распространите, чтобы это дошло до полиции»: новосибирцы пересылают в мессенджерах видео с избиением подростка

«Распространите, чтобы это дошло до полиции»: новосибирцы пересылают в мессенджерах видео с избиением подростка

В ролике над девочкой издеваются около 6 минут

3 023
17 комментариев
Избиение подростка произошло год назад и не в Новосибирске

В новосибирских чатах WhatsApp жители активно пересылают видео, на нем девочку жестоко избивают подростки. На кадрах несколько девочек-подростков избивают свою сверстницу и вываливают ей на голову ведро с мусором. Оказалось, что инцидент произошел год назад и совсем не в Новосибирске.

Редакция НГС по этическим соображением не публикует видео избиения девочки, оно длится примерно 6 минут, подростки наносят ей удары ногами по голове и лицу, дают подзатыльники. В конце пострадавшую бьют головой об колено, после девочка неподвижно лежит, а подростки наносят удары в живот. Новосибирские пользователи пересылают кадры с таким сообщением:

— Распространите по группам, чтобы этих тварей видели все, и дошло до полиции.

Как удалось узнать НГС, видео появилось в социальных сетях 1 июня прошлого года. Телеканала НТВ сообщал, что издевательства происходили на территории детского социально-реабилитационного центра Смоленской области. По одной из версий зачинщица так наказала 12-летнюю девочку за оскорбление своего брата. После случившегося возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».

Год назад новосибирцы также отправляли друг другу видео с огромным количеством клещей на травинках. Горожане утверждали, что ролик снят в нашем регионе, оказалось, что кадры также были сняты в Смоленской области.

ПО ТЕМЕ
Избиение Подросток Видео Ролик Подростки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Полнолуние в Козероге этой ночью: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Константин,  33

Евгения,  47

Алекс,  62

Елизавета,  25

ГигантКот,  33

Король без королевы,  57

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление