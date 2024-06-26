«Распространите, чтобы это дошло до полиции»: новосибирцы пересылают в мессенджерах видео с избиением подростка

Избиение подростка произошло год назад и не в Новосибирске Источник: читатель НГС











В новосибирских чатах WhatsApp жители активно пересылают видео, на нем девочку жестоко избивают подростки. На кадрах несколько девочек-подростков избивают свою сверстницу и вываливают ей на голову ведро с мусором. Оказалось, что инцидент произошел год назад и совсем не в Новосибирске.

Редакция НГС по этическим соображением не публикует видео избиения девочки, оно длится примерно 6 минут, подростки наносят ей удары ногами по голове и лицу, дают подзатыльники. В конце пострадавшую бьют головой об колено, после девочка неподвижно лежит, а подростки наносят удары в живот. Новосибирские пользователи пересылают кадры с таким сообщением:

— Распространите по группам, чтобы этих тварей видели все, и дошло до полиции.

Как удалось узнать НГС, видео появилось в социальных сетях 1 июня прошлого года. Телеканала НТВ сообщал, что издевательства происходили на территории детского социально-реабилитационного центра Смоленской области. По одной из версий зачинщица так наказала 12-летнюю девочку за оскорбление своего брата. После случившегося возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».