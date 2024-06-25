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Происшествия Под Новосибирской электричка сбила мужчину на станции «Береговая»

Под Новосибирской электричка сбила мужчину на станции «Береговая»

Сибиряка с травмами доставили в больницу

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются

Под Новосибирском вечером 25 июня электричка сбила мужчину на станции «Береговая». Об этом сообщили в пресс-службе МВД на транспорте по СФО.

— Сегодня вечером в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская поступило сообщение о том, что в районе остановочного пункта Береговая электропоездом травмирован мужчина, — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в МВД, мужчину с травмами доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Новосибирске электричка сбила девушку в районе остановки «Обское море».

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