Под Новосибирской электричка сбила мужчину на станции «Береговая»

Под Новосибирском вечером 25 июня электричка сбила мужчину на станции «Береговая». Об этом сообщили в пресс-службе МВД на транспорте по СФО.
— Сегодня вечером в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская поступило сообщение о том, что в районе остановочного пункта Береговая электропоездом травмирован мужчина, — пояснили в ведомстве.
Как уточнили в МВД, мужчину с травмами доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Новосибирске электричка сбила девушку в районе остановки «Обское море».