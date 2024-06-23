Доставили в больницу: под Новосибирском электричка сбила 36-летнюю женщину

Пострадавшую доставили в Бердскую городскую больницу Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Под Новосибирском электричка сбила девушку в районе остановки «Обское море». Информацию о происшествии НГС подтвердила начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова.



Инцидент произошел около 18 часов в воскресенье, 23 июня.



— Сегодня вечером в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская поступило сообщение о том, что на перегоне между остановочными пунктами «Береговая» и «Обское море» электропоездом травмирована женщина, — заявила Анна Щербакова.

Пострадавшей — 36 лет, она доставлена в Бердскую городскую больницу, данных о ее состоянии в настоящее время нет. Машинист пытался применить экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.



На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По факту травмирования человека проводится доследственная проверка.

