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Электричка сбила 36-летнюю женщину

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Происшествия Доставили в больницу: под Новосибирском электричка сбила 36-летнюю женщину

Доставили в больницу: под Новосибирском электричка сбила 36-летнюю женщину

Инцидент произошел в районе станции «Обское море»

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Пострадавшую доставили в Бердскую городскую больницу

Под Новосибирском электричка сбила девушку в районе остановки «Обское море». Информацию о происшествии НГС подтвердила начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Анна Щербакова.

Инцидент произошел около 18 часов в воскресенье, 23 июня.

— Сегодня вечером в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская поступило сообщение о том, что на перегоне между остановочными пунктами «Береговая» и «Обское море» электропоездом травмирована женщина, — заявила Анна Щербакова.

Пострадавшей — 36 лет, она доставлена в Бердскую городскую больницу, данных о ее состоянии в настоящее время нет. Машинист пытался применить экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По факту травмирования человека проводится доследственная проверка.

В конце мая электричка насмерть сбила мужчину на остановочной платформе Камышенская. Погибший шел по железнодорожным путям.

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