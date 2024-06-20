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Происшествия Сибирячка потеряла сознание за рулем Suzuki: она влетела в дом и сбила пешехода — поиск очевидцев

Сибирячка потеряла сознание за рулем Suzuki: она влетела в дом и сбила пешехода — поиск очевидцев

Пострадавший сейчас находится в реанимации

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5 комментариев
Автомобиль влетел в дом

В Новосибирске ищут очевидцев ДТП, которое произошло на улице Владимировской рядом с остановкой «ОблГАИ». Авария случилась 17 июня.

Как рассказал местный житель Сергей в группе «АСТ-54», женщина за рулем Suzuki Grand Vitara потеряла сознание и сбила женщину-пешехода. После этого машина влетела в дом № 5.

В результате ДТП пешеход находится в реанимации, а водитель сломала ноги. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГАИ за комментарием, но на момент публикации ответа не было. Сергей с корреспондентом НГС общаться отказался.

Если вы стали свидетелем ДТП, свяжитесь с редакцией.
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На Бугринском мосту Новосибирска 19 июня Subaru Forester столкнулся с Toyota Caldina.

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