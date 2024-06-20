Сибирячка потеряла сознание за рулем Suzuki: она влетела в дом и сбила пешехода — поиск очевидцев

В Новосибирске ищут очевидцев ДТП, которое произошло на улице Владимировской рядом с остановкой «ОблГАИ». Авария случилась 17 июня.
Как рассказал местный житель Сергей в группе «АСТ-54», женщина за рулем Suzuki Grand Vitara потеряла сознание и сбила женщину-пешехода. После этого машина влетела в дом № 5.
В результате ДТП пешеход находится в реанимации, а водитель сломала ноги. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГАИ за комментарием, но на момент публикации ответа не было. Сергей с корреспондентом НГС общаться отказался.
На Бугринском мосту Новосибирска 19 июня Subaru Forester столкнулся с Toyota Caldina.