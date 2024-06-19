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Происшествия «Сильными руками лез в белье»: прохожий начал домогаться сибирячки, которая гуляла с 6-летней дочкой

«Сильными руками лез в белье»: прохожий начал домогаться сибирячки, которая гуляла с 6-летней дочкой

Женщина назвала приметы нападавшего и заявила, что он подошел к ней при ее малолетней дочери

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Как утверждает потерпевшая, на нее напали в прошедший вторник

Жительница Новосибирска заявила, что 18 июня во дворе на улице Фрунзе, 65 на нее пытался напасть молодой парень. Она написала заявление в полицию, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД региона.

— Зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, — отмечают в ведомстве.

В письме, которое женщина прислала в редакцию, она утверждает, что парень подошел к ней при ее 6-летней дочери. По словам сибирячки, инцидент произошел после 13 часов.

— Он сильными руками лез в белье. Худой, нападает сзади, бегает быстро. Молодой парень лет 20, ростом 170–175 сантиметров, волосы темно-коричневые, стрижка классическая, нос узкий. Был одет в красно-бордовую куртку, рубашку с короткими рукавами, черные прямые джинсы, — уверяет она.

Чтобы уточнить подробности произошедшего, корреспондент НГС пытался дополнительно связаться с автором письма, но на момент подготовки публикации женщина не ответила на звонки и сообщения.

Если вы стали очевидцем случившегося, расскажите редакции НГС.
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Ранее сибирячка набросилась на женщину в Академгородке, и обе написали заявления.

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