«Сильными руками лез в белье»: прохожий начал домогаться сибирячки, которая гуляла с 6-летней дочкой

Как утверждает потерпевшая, на нее напали в прошедший вторник Источник: Юрий Орлов











Жительница Новосибирска заявила, что 18 июня во дворе на улице Фрунзе, 65 на нее пытался напасть молодой парень. Она написала заявление в полицию, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД региона.



— Зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, — отмечают в ведомстве.



В письме, которое женщина прислала в редакцию, она утверждает, что парень подошел к ней при ее 6-летней дочери. По словам сибирячки, инцидент произошел после 13 часов.



— Он сильными руками лез в белье. Худой, нападает сзади, бегает быстро. Молодой парень лет 20, ростом 170–175 сантиметров, волосы темно-коричневые, стрижка классическая, нос узкий. Был одет в красно-бордовую куртку, рубашку с короткими рукавами, черные прямые джинсы, — уверяет она.



Чтобы уточнить подробности произошедшего, корреспондент НГС пытался дополнительно связаться с автором письма, но на момент подготовки публикации женщина не ответила на звонки и сообщения.

Ранее сибирячка набросилась на женщину в Академгородке, и обе написали заявления.

