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Происшествия Голый новосибирец выбросил с седьмого этажа велосипед на машины на Зорге

Голый новосибирец выбросил с седьмого этажа велосипед на машины на Зорге

Повреждения получила

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Местные жители не ожидали такого перформанса от соседа

В Новосибирске на улице Зорге сибиряк решил избавиться от велосипеда, но забыл при этом одеться. Голый мужчина выбросил транспортное средство с седьмого этажа на припаркованные машины. Это попало на видео, которое опубликовали сегодня, 12 июня, в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Обнаженный неадекват сбросил с балкона на 7-м этаже велосипед, который упал на автомобиль Toyota Prius и немного повредил его, — говорится в сообщении канала.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что с заявлениями о происшествии пока никто не обращался.

— Если сообщение поступит, то оно будет зарегистрировано в установленном порядке, — подчеркнули в полиции.

В прошлом году разъяренный новосибирец на улице Спортивной начал швыряться вещами из окна и разбил восемь машин.

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