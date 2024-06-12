Голый новосибирец выбросил с седьмого этажа велосипед на машины на Зорге

Местные жители не ожидали такого перформанса от соседа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на улице Зорге сибиряк решил избавиться от велосипеда, но забыл при этом одеться. Голый мужчина выбросил транспортное средство с седьмого этажа на припаркованные машины. Это попало на видео, которое опубликовали сегодня, 12 июня, в телеграм-канале «АСТ-54 Black».



— Обнаженный неадекват сбросил с балкона на 7-м этаже велосипед, который упал на автомобиль Toyota Prius и немного повредил его, — говорится в сообщении канала.

Источник: «АСТ-54 Black»

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что с заявлениями о происшествии пока никто не обращался.

— Если сообщение поступит, то оно будет зарегистрировано в установленном порядке, — подчеркнули в полиции.