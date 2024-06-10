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Происшествия «Камикадзе за рулем»: Lada проехала по встречке на Большевистской в Новосибирске — видео

«Камикадзе за рулем»: Lada проехала по встречке на Большевистской в Новосибирске — видео

В Госавтоинспекции сообщили, что устанавливают личность водителя

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Водителя планируют привлечь к административной ответственности

Житель Новосибирска снял на видео водителя Lada Granta, который двигался по встречной полосе на улице Большевистской. Кадры опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Автор поста в сообществе рассказал, что видео было сделано днем в понедельник, 10 июня, у дома по адресу Большевистская, 243.

Водитель отечественного автомобиля выезжал с прилегающей улицы и оказался прямо перед автомобилем автора записи в паблике.

— Камикадзе за рулём, — так охарактеризовал водителя Lada Granta автор поста в сообществе.

В отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что по данной публикации сотрудники ведомства ориентированы на установление личности водителя и привлечения к административной ответственности.

На минувших выходных неподалеку от поселка Ордынское водитель Lexus LX570 выехал на встречную полосу и устроил смертельное ДТП. Пострадали еще два человека.

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Новосибирск Госавтоинспекция ДТП МВД
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