«Камикадзе за рулем»: Lada проехала по встречке на Большевистской в Новосибирске — видео

Житель Новосибирска снял на видео водителя Lada Granta, который двигался по встречной полосе на улице Большевистской. Кадры опубликованы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Автор поста в сообществе рассказал, что видео было сделано днем в понедельник, 10 июня, у дома по адресу Большевистская, 243.
Водитель отечественного автомобиля выезжал с прилегающей улицы и оказался прямо перед автомобилем автора записи в паблике.
— Камикадзе за рулём, — так охарактеризовал водителя Lada Granta автор поста в сообществе.
В отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что по данной публикации сотрудники ведомства ориентированы на установление личности водителя и привлечения к административной ответственности.
На минувших выходных неподалеку от поселка Ордынское водитель Lexus LX570 выехал на встречную полосу и устроил смертельное ДТП. Пострадали еще два человека.