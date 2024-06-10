«Потеряли берега»: новосибирцы высказались о конфликте таксистов и Германа Грефа — самые интересные мнения

Некоторые считают, что нелегальных таксистов нужно штрафовать Источник: «Бийск 22» / «ВКонтакте»











Жители Новосибирска выразили свое отношение к конфликту между алтайскими таксистами и мужчиной, представившимся Германом Грефом, председателем правления «Сбербанка». Запись опубликовали 8 июня, ее якобы сделали недалеко от аэропорта Горно-Алтайска. Горожане активно комментировали происшествие и оставили больше 400 комментариев. Мнения комментаторов НГС об этой истории под публикацией разделились. Мы сделали подборку самых интересных из них.



Некоторые читатели считают, что мужчина, представившийся Германом Грефом, мог вести себя вежливей в этой ситуации.



— Вот всех этих бомбил на вокзалах терпеть не могу. Но Греф, если это он, тоже не прав. Разговаривает на «ты». Делает необоснованные выводы. Он этих людей за руку поймал? Тут нужно делать налоговые проверки и проверки с транспортниками на наличие лицензий. Когда каждого оштрафуют тысяч на 50, тогда никого нигде стоять не будет, — уверен анонимный пользователь.

Некоторые комментаторы пишут, что, по их мнению, власти не занимаются таксистами, которые неофициально работают возле аэропорта.



— Собственник молодец! Раз госорганы не смогли навести порядок, значит это сделает Греф, причем на законных основаниях, — уверен читатель НГС.



Некоторые сообщают, что недовольны поведением таксистов в аэропорту Горно-Алтайска.



— Безотносительно Грефа: тамошние таксеры, как бы полегче выразиться, потеряли берега. Тупо не пускают в порт таксистов, вызванных через приложение. Это ли не беспредел?, — возмущается читатель.

О конфликте также высказалась журналист НГС Александра Бруня. Свое мнение о беспорядке в работе такси она написала в авторской колонке.

В апреле этого года стало известно, что Сбербанк выкупил у АФК «Системы» 60% аэропорта Горно-Алтайска. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на президента-председателя правления банка Германа Грефа, организация стала 100% владельцем аэропорта.



Ранее НГС писал о том, что новосибирский таксист возмутился ценообразованием у пассажиров и водителей Яндекса. Мужчина пожаловался на ситуацию в НГС.