С пассажира взяли две тысячи, водителю отдали тысячу: таксист из Новосибирска обиделся на тарифы Яндекса — что говорят в компании

По мнению таксиста, работать в компании становится все труднее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Таксист из Новосибирска Али (имя изменено по просьбе героя публикации) возмутился политикой агрегатора Яндекс Go — при заказе длинной поездки с корпоративной оплатой с пассажира списали больше 2 тысяч рублей, таксисту же из этой суммы досталось чуть больше тысячи. Недовольный новосибирец рассказал о произошедшем НГС. Редакция разобралась, как складывается ценообразование в этой ситуации.



Возмущения таксиста

— Мне поступил заказ от аэропорта до Бердска. Я заранее спросил пассажира, сколько стоит поездка. Он сказал, что 2298 рублей. У меня показало в приложении стоимость 1620 рублей, так как Яндекс от моих денег снимает 25% комиссию. Довез человека, и оказалось, что они еще деньги списали, и мне поездка обошлась в 1217, 36 рублей, — возмущается таксист.



Мужчина отметил: если бы он знал расценку заранее, не поехал бы так далеко. Также ему обидно, что таксовать приходится на своей машине, ремонтировать ее за свой счет, а деньги уходят «Яндексу».



— Все постоянно говорят, что таксисты плохие, неправильно поступают. Ну, я знаю, что таксисты тоже не цветы. Просто вот такие ситуации доводят водителей до того, что они поступают плохо. Высаживают, и так далее. Почему у меня такую сумму комиссии списали? Не дают нормальной жизни водителям, — заключил Али.



Али обратился в службу поддержки компании. Там ему объяснили, что разные суммы у водителя и пассажира высветились потому, что это был корпоративный заказ, и что мужчина не потеряет в деньгах.

Что говорят в Яндекс Go

НГС направил запрос в Яндекс Go. Там подтвердили, что разница в расценке связана с тем, что поездка корпоративная.

— Это поездка с корпоративной оплатой, а значит клиент — это компания, которая подключена к сервису Яндекс Go для бизнеса. Тарифы для бизнеса рассчитываются по-другому — 20% от стоимости заказа идет в уплату НДС (в случае, если клиент не на упрощенной системе налогообложения), — сообщили в пресс-службе Яндекс Go для бизнеса.



Собственный анонимный источник НГС в Яндекс Go пояснил: разница в цене при корпоративной оплате у водителей и пассажиров действительно может отличаться. Это связано с динамическим ценообразованием, которое действует в такси.



— Это зависит от огромного количества факторов. Например, у нас есть базовый тариф, есть факт платной подачи, если водитель находится в отдаленности от человека, который вызывает такси, нам по сути нужно заплатить водителю, чтобы тот приехал и забрал пассажира. Есть фактор платного ожидания, дополнительные опции (детское кресло, перевозка животного). Из этих всех факторов формируется повышающий коэффициент, который в том числе и влияет на сумму, — отметил источник.



При этом, рассказал собеседник НГС, большую роль в разнице играет НДС. Есть приложение Яндекс Go для обычных пользователей, а есть сервис для бизнеса. Этот сервис подключают компании себе для корпоративного обслуживания.



— Факт корпоративной оплаты объясняется тем, что мы, как сервис, оказываем услуги юридическим лицам. А в связи с этим здесь совсем другое налогообложение. То есть автоматически в цену зашивается налог 20%. Поэтому такая может быть высокая цена. Но иногда может произойти обратная ситуация, когда водитель может заработать больше на поездке, чем платит пассажир. Например, такое может случиться, когда человек заказывает такси, а вокруг него нет машин. Мы доплачиваем в таком случае водителю, чтобы его мотивировать. Это все автоматизировано и завязано на алгоритмах, — заключил спикер.



Ранее НГС писал о том, что названа средняя цена поездки на такси в Новосибирске. Она выросла на 20%, но водители все равно недовольны.

