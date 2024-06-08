«Мы боимся его»: актриса Марина Орлова рассказала о том, как делит родительский дом с бывшим свояком

Актриса Марина Орлова лишилась дома в Пятигорске из-за бывшего мужа своей старшей сестры Источник: Марина Орлова











Актриса Марина Орлова лишилась дома в Пятигорске из-за бывшего мужа своей старшей сестры Елены. Девушки уверены, что экс-супруг сделал фиктивный технический паспорт. В итоге эти подложные данные помогли ему выиграть суд по разделу имущества, и теперь Сергей претендует на половину фамильного дома сестер и также грозится забрать и землю. В подробностях конфликта разбираются корреспонденты 26.RU и MSK.RU.

Сестру Марины — Елену — познакомили со вторым мужем Сергеем Носовым как с человеком влиятельным. Она надеялась, что он решит ее проблему — первый супруг взломал соцсети, изменил пароли.

— Сергей помог написать заявление в полицию, и там сказали: «О! С такой покровителем вам ничего не будет страшно!» Стали дружить, общаться, — рассказывает Елена.

Она к тому моменту еще не была разведена. Рассталась с первым мужем в августе 2018 года. За несколько месяцев до развода сестрам сделали дарственную на тот самый участок со всеми имеющимися строениями. Спустя время случились два события: одно — радостное, другое — грустное. Елена поняла, что ждет дочь от Сергея, а также у нее обнаружили опухоль головного мозга, к счастью, страшную болезнь удалось победить.

Сергей тем временем постепенно завоевывал сердце Елены. Он казался ей достойным, мужественным, способным решить любой вопрос по звонку. К тому моменту уже вовсю шла перестройка старого дома. Елена родила дочь от человека, который казался ей таким надежным. К тому моменту они еще не были женаты. И, когда Сергей решил усыновить малышку, там же, в ЗАГСе, сказал: «Ну, и распишите нас!». Елене такое предложение руки и сердца показалось неожиданным и неромантичным, но через какое-то время она его все-таки приняла. В браке, как она утверждает, особо не конфликтовали. Правда, жили не вместе: Сергей — в Ессентуках, в своей двухкомнатной квартире вместе с дочерью от предыдущего брака, а Елена — в соседнем Пятигорске, с родителями. Вот только Сергей в гости к жене приезжал нечасто, был закрытым, молчаливым человеком. Говорил, нагрузка на работе. Семья начала рушиться. Доверие в паре пропало.

Лена решила «припугнуть» супруга, заговорив о расторжении брака. И сначала он вроде бы не воспринял ее слова серьезно. Тем не менее через несколько дней вернулся домой и сам спросил: «А когда мы разведемся?»

Брак расторгли за один день. Мировым судом. Спустя несколько месяцев Елена получила повестку в суд на раздел их с сестрой имущества.

— Он пропал на полгода, не виделся даже с дочерью, не было ни звонков, ни сообщений, однако на судебные заседания являлся регулярно, — рассказывает Елена.

А вскоре она узнала, что он живет с другой женщиной.

Участок прадед получил от царя

Дом, за который борются сестры и бывший супруг Елены, находится в Пятигорске. Землю семья Орловых получила еще в XIX веке.



— Наш прапрадед был казаком. При царе существовал закон, согласно которому, если верно служишь с 20 до 50 лет, выделяют землю. Владения простирались до реки, на два с половиной километра, — рассказывает корреспонденту 26.RU Марина. — За землю пришлось побороться. В годы революции ее отстояли два сына прапрадеда, потом во время Второй мировой войны, когда Пятигорск оккупировали немцы, тем же самым занималась бабушка. Для нас это место — памятник всему нашему роду.

Сестрам Орловым участок достался в 2018 году по договору дарения от родителей. На земле было два дома — один — старый, он принадлежал бабушке и дедушке, в другом сестры провели детство. Первый снесли. На его месте должна была появиться новая постройка, которой в равных долях владели Марина и Елена.

Марина Орлова с сестрой и мамой Источник: Марина Орлова











— Марина 5 февраля 2019 года, еще до брака сестры, сделала доверенность, где указала, что Елена имеет право от лица Марины вести строительство и вводить дом в эксплуатацию. После чего Елена начала собирать все соответствующие документы на стройку, — говорит адвокат сестер Екатерина Кузнецова.



Елена также делала топографическую съемку земельного участка. В результате 8 февраля 2019 года администрация выдала разрешение на строительство.



— Но на тот момент Лена была в декрете и у нее уже не было дохода, в стройку вкладывалась в основном я, — вспоминает Марина. — У меня была такая возможность, я как раз активно снималась, и гонорар шел на строительство. Папа тоже вкладывался посильно, у него были сбережения. Но деньги закончились, мы не рассчитали, поскольку никогда не вычислишь толком, сколько должен стоить дом. Удалось построить только «коробку», без отделки, коммуникаций.

В сентябре 2021 года Елена и Сергей развелись. А через несколько месяцев экс-супруг подал иск о разделе имущества. В результате судебных слушаний в 2022 году дом разделили на две доли между Сергеем и Еленой, оставив Марину ни с чем.



Марина узнала об этом только в августе 2023 года. В суде, по словам актрисы, даже не учитывали ее интересы как собственника. В момент разбирательств она была беременна двойней и находилась в Америке. О потере родового гнезда ей не сообщали.



— Я готовилась к родам, не раз лежала на сохранении, врачи полностью запретили летать. Не хотела волноваться, и поэтому меня никто не трогал. Тряслись как над хрустальной вазой. Узнала обо всем намного позже и подключилась к процессу только в прошлом году, — рассказывает Марина.

Марина Орлова со своими близнецами и сестрой Еленой Источник: Марина Орлова











По иронии судьбы Сергей выиграл суд практически в тот же день, как у Марины появились на свет малыши.



Требовал 4 миллиона?

После начала бракоразводного процесса Сергей ошарашил Елену не только приглашением к разделу имущества — по ее словам имели место и угрозы. Сначала он попросил откуп 2 миллиона. За деньги он якобы обещал отказаться от притязаний на дом. Затем начал пугать бывшую супругу тем, что заселит в дом первых попавшихся цыган, стал говорить, что уничтожит экс-супругу. Подложил свинью, когда отпустил дочь на море и уже купили дорогие билеты, а потом отозвал разрешение. Однако аппетиты бывшего благоверного, по словам сестер, всё время росли. Поначалу он хотел два миллиона, потом стал просить четыре, а в интервью НТВ заявил, что дом уже стоит десять.

Первые суды Елена не посещала из-за болезни. Теперь сестры жалеют, что не относились к делу внимательнее.

— На слушания я не ходила, потому что врачи категорически запретили нервничать. Посетила суд только один раз. Рассказала о своей позиции, — говорит Елена. — Если честно, я была уверена, что Сергей не сможет забрать дом.

Марина Орлова со своими детьми у дома в Пятигорске Источник: Марина Орлова











Пока девушкам не удается мирно уладить дела с Сергеем.



— До сих пор не знаем, что нас ожидает. Боимся его. Непредсказуемый человек. Казался своим, а на самом деле у него были совсем другие планы и мотивы, — рассказывает Марина журналисту 26.RU. — Я, когда летела сюда, понимала, в каком страхе мама и сестра.



Редакция 26.RU попыталась связаться с адвокатом Сергея. Однако ответа от той стороны не поступило.



В сюжете канала НТВ бывший муж Елены так выразил позицию по дому:



— Мы строили дом для себя. При разводе решили поделить то, что было нажито за много лет. Я не такой молодой, чтобы начинать всё с начала.



Откуда технический паспорт?

Сестры Орловы и их адвокат уверены, что Сергей представил суду поддельный технический паспорт на дом. В нем сказано, что строение подключено ко всем коммуникациям и сдано в эксплуатацию. Это, по словам юриста, не так. Дом всё еще не готов к сдаче, а коммуникации даже не подводили.

— Когда Лена начинала строить дом, она подала заявку на отключение всех сетей. Их отключили, и больше заявок не поступало. Сейчас мы уже получили все ответы на наши запросы о том, что заявку на подключение никто не давал. Более того, администрация не давала добро на ввод дома в эксплуатацию. На участке на сегодняшний день обычная бетонная коробка, — рассказывает адвокат Екатерина Кузнецова. — На данной улице в принципе канализация отсутствует. А в этом техническом паспорте указано, что она подведена.



Для того чтобы проверить технический паспорт, Орловы съездили в Бюро технической инвентаризации в Ессентуках, где был зарегистрирован документ. Там их ждал неприятный сюрприз: сотрудники БТИ, по словам сестер, попытались отобрать у них документы.

— Они задавали странные вопросы, причем нервно. И до того, как они стали отбирать документы, мы успели всё запечатлеть и сфотографировать, — рассказывает Марина. — Не удивлюсь, если у них там случится пожар или зальют бумаги чаем.

Согласно договору из БТИ, адвокат Сергея прописана в родительском доме сестер как еще один член семьи. И она, по словам сестер, якобы как жилец этого дома, на правах собственника заказала технический паспорт. Сергей провернул всю эту махинацию в момент, когда у Марины в 2021 году была свадьба в Москве. Он проник на чужую частную территорию, привел техника из БТИ, тот сделал замеры и тем же днем выдал ему поддельный документ — технический паспорт с ложными данными.

Тот самый поддельный техпаспорт. По нему дом якобы достроен Источник: Марина Орлова











Может ли муж претендовать на подаренное имущество

Но вот вопрос: имел ли право Сергей претендовать на имущество, которое подарили сестрам родители? Ответ редакция узнала у председателя Московской коллегии адвокатов «Постанюк и Партнеры» Екатерины Малиновской. Юрист сообщила, что по закону супруг не имеет права на имущество, полученное другим супругом в дар. Но есть исключения. Если он вложил в дом серьезную сумму, потягаться в суде за потраченное он может.

— Имущество каждого из супругов может быть признано судом их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества, — уточнила Екатерина Малиновская.



Однако, по словам адвоката сестер Екатерины Кузнецовой, в суд были предоставлены чеки о снятии средств с банковских счетов, по которым видно, что со дня регистрации брака Сергей не снимал никаких больших сумм. Также он не переводил деньги ни сестрам, ни строителям. Суд выносил решение исключительно по принципу «совместно нажитое имущество», чтобы не вдаваться в подробности, кто и сколько потратил. По предоставленным Мариной банковским выпискам видно, какие суммы и сколько раз она снимала, эти деньги были переданы под роспись прорабу и строителям. К материалам дела прикладывались чеки.