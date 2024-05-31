Машина с оклейкой каршеринга влетела в забор на Народной — фото с места

Автомобиль с оклейкой каршерингового сервиса «Делимобиль» врезался в кованый забор рядом с домом на улице Народной, 54 в Новосибирске. ДТП произошло 31 мая. Об этом пишет Telegram-канал «АСТ-54 Black».
— Завершил поездку водитель каршерингового седана Volkswagen Polo, — говорится в посте.
На фотографии, опубликованной в группе, видно, что ограждение сильно помялось. Рядом лежат обломки автомобиля.
НГС отправил запрос в «Делимобиль» и обратился за комментариями в городскую Госавтоинспекцию.
Ранее автомобиль снес ограждение у перехода на Красном проспекте — на месте аварии было затруднено движение.
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