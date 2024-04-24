«Ничего не говорила»: в Новосибирске пропала 12-летняя школьница

Информация о поиске также появились в соцсетях. По данным паблика «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте», подросток вышла со школы около 12:36 часов и дошла до остановки «Ветлужская».

— У них уроки кончились. На остановке с одноклассниками встретилась, они там стояли, — сказала сестра девочки. — Приехал автобус, это по камерам супермаркета видно.

— Одноклассники сели в передние двери, а она — в задние. Дальше, со слов одноклассников, они вышли на остановке «Элитный». Одноклассники пошли в кафе, а она ушла в другую сторону, по ходу движения автобуса, — сообщила сибирячка. — Ничего не говорила, непонятно, куда ушла. По камерам не видно.

Сестра школьницы сообщила, что у пропавшей не было с собой телефона. В группе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте» сказано, что рост подростка составляет 152 сантиметра. Девочка была одета в черную куртку, комплект в виде шапки и снуда, черные ботинки и штаны. С собой у школьницы был черный ранец с учебниками и тетрадями.

