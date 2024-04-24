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Пропала 12-летняя школьница

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Происшествия «Ничего не говорила»: в Новосибирске пропала 12-летняя школьница

«Ничего не говорила»: в Новосибирске пропала 12-летняя школьница

Она исчезла 24 апреля

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7 комментариев
Инцидент произошел на ОбьГЭСе

В Новосибирске ищут 12-летнюю Анастасию. Как сообщила НГС сестра школьницы, девочка пропала сегодня, 24 апреля.

Информация о поиске также появились в соцсетях. По данным паблика «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте», подросток вышла со школы около 12:36 часов и дошла до остановки «Ветлужская».

— У них уроки кончились. На остановке с одноклассниками встретилась, они там стояли, — сказала сестра девочки. — Приехал автобус, это по камерам супермаркета видно.

По словам сибирячки, к остановке приехал автобус №115. Девочка со знакомыми зашла в транспорт.

— Одноклассники сели в передние двери, а она — в задние. Дальше, со слов одноклассников, они вышли на остановке «Элитный». Одноклассники пошли в кафе, а она ушла в другую сторону, по ходу движения автобуса, — сообщила сибирячка. — Ничего не говорила, непонятно, куда ушла. По камерам не видно.

Сестра школьницы сообщила, что у пропавшей не было с собой телефона. В группе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте» сказано, что рост подростка составляет 152 сантиметра. Девочка была одета в черную куртку, комплект в виде шапки и снуда, черные ботинки и штаны. С собой у школьницы был черный ранец с учебниками и тетрадями.

Отец девочки Алексей подтвердил НГС, что последний раз девочку видели на остановке «поселок Элитный». Он также уточнил, что семья обратилась в поисковый отряд и полицию.

— Мы проехали Краснообск. И в Краснообск как раз попали в отдел полиции, — сказал мужчина.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области и поисковый отряд «Лиза Алерт» по региону. На момент написания новости комментарии пока не поступили.

В конце апреля в Новосибирске пропал 16-летний парень. Он исчез в Первомайском районе.

Обновлено.

Ситуацию прокомментировала старший информационный координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

— Заявка в работе, — уточнила НГС специалист.
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