«Ничего не говорила»: в Новосибирске пропала 12-летняя школьница

В Новосибирске ищут 12-летнюю Анастасию. Как сообщила НГС сестра школьницы, девочка пропала сегодня, 24 апреля.
Информация о поиске также появились в соцсетях. По данным паблика «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте», подросток вышла со школы около 12:36 часов и дошла до остановки «Ветлужская».
— У них уроки кончились. На остановке с одноклассниками встретилась, они там стояли, — сказала сестра девочки. — Приехал автобус, это по камерам супермаркета видно.
По словам сибирячки, к остановке приехал автобус №115. Девочка со знакомыми зашла в транспорт.
— Одноклассники сели в передние двери, а она — в задние. Дальше, со слов одноклассников, они вышли на остановке «Элитный». Одноклассники пошли в кафе, а она ушла в другую сторону, по ходу движения автобуса, — сообщила сибирячка. — Ничего не говорила, непонятно, куда ушла. По камерам не видно.
Сестра школьницы сообщила, что у пропавшей не было с собой телефона. В группе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте» сказано, что рост подростка составляет 152 сантиметра. Девочка была одета в черную куртку, комплект в виде шапки и снуда, черные ботинки и штаны. С собой у школьницы был черный ранец с учебниками и тетрадями.
Отец девочки Алексей подтвердил НГС, что последний раз девочку видели на остановке «поселок Элитный». Он также уточнил, что семья обратилась в поисковый отряд и полицию.
— Мы проехали Краснообск. И в Краснообск как раз попали в отдел полиции, — сказал мужчина.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области и поисковый отряд «Лиза Алерт» по региону. На момент написания новости комментарии пока не поступили.
В конце апреля в Новосибирске пропал 16-летний парень. Он исчез в Первомайском районе.
Ситуацию прокомментировала старший информационный координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.
— Заявка в работе, — уточнила НГС специалист.