РЭС не могут починить электричество для 2500 жителей Новосибирска — на месте повреждения новосибирец сделал парковку

Ночью с 20 на 21 апреля произошло повреждение кабельной ЛЭП, из-за которого без электричества остались 2500 человек в Калининском районе Новосибирска, 9 подстанций, гостиница, торговый и бизнес-центр. Повреждение произошло в районе улиц Побежимова, Костанаева, Леваневского, Чкалова.

Как рассказали в телеграм-канале АО «РЭС» Новосибирска, повреждение произошло не в сетях «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»), но затронуло потребителей «РЭС». На место выехали специалисты филиала «Новосибирские городские электрические сети». Были привлечены 3 бригады и спецтехника.

— А приступить к аварийным работам энергетики не могли до обеда, так как местный житель не давал начать раскопки в месте повреждения кабеля. Все дело в том, что он организовал себе там парковку (а это охранная зона КЛ) и не убирал автомобиль, чтобы ему не портили плитку, — рассказали в «РЭС».