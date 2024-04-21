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Происшествия РЭС не могут починить электричество для 2500 жителей Новосибирска — на месте повреждения новосибирец сделал парковку

РЭС не могут починить электричество для 2500 жителей Новосибирска — на месте повреждения новосибирец сделал парковку

Мужчина не давал провести раскопку в охраняемой зоне

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Специалистам пришлось вести переговоры с местным жителем

Ночью с 20 на 21 апреля произошло повреждение кабельной ЛЭП, из-за которого без электричества остались 2500 человек в Калининском районе Новосибирска, 9 подстанций, гостиница, торговый и бизнес-центр. Повреждение произошло в районе улиц Побежимова, Костанаева, Леваневского, Чкалова.

Как рассказали в телеграм-канале АО «РЭС» Новосибирска, повреждение произошло не в сетях «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»), но затронуло потребителей «РЭС». На место выехали специалисты филиала «Новосибирские городские электрические сети». Были привлечены 3 бригады и спецтехника.

На место также доставили генераторы, чтобы обеспечить электроснабжения объектов и домов. Некоторых местных жителей запитали к 8 утра.

— А приступить к аварийным работам энергетики не могли до обеда, так как местный житель не давал начать раскопки в месте повреждения кабеля. Все дело в том, что он организовал себе там парковку (а это охранная зона КЛ) и не убирал автомобиль, чтобы ему не портили плитку, — рассказали в «РЭС».

После длительных переговоров владелец парковки согласился дать провести раскопки. Специалисты прогнозируют полное восстановление электроснабжения к 17:00.

Вчера, 20 апреля, в Новосибирске башенный кран на стройке оставил без электричества несколько сотен домов в Заельцовском районе.

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Электричество Новосибирск Парковка РЭС
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