«Мам, а мы что теперь, бомжи?» История жительницы Орска, дом которой ушел под воду

Источник: Валентина Балабунова / T.me











В Орске 5 апреля из-за паводка прорвало дамбу на реке Урал. Объявлена срочная эвакуация, в зоне затопления оказались 6,6 тысячи домов, более 1,1 тысячи местных жителей были вынуждены покинуть дома. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения либо у родственников.



Корреспондент MSK1.RU пообщалась с 62-летней Валентиной Балабуновой — жительницей поселка Никель. Ее дом, в котором она жила вместе с дочкой Кристиной и 12-летним внуком Артуром, ушел под воду наполовину.

В зоне затопления оказались 6,6 тысячи домов Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Как всё случилось

Когда случилась трагедия, никого из них дома не было.



— Сейчас мы находимся у родственников, но у нас нет даже нормальной воды. В магазинах всю разобрали. Я успела купить лишь одну бутылку. В связи с ситуацией из-под крана пить воду запрещают, потому что она очень плохая. Даже если ее прокипятить раза три, она всё равно ужасная — и на запах, и на вкус.

Когда это всё произошло, Валентина и ее дочь находились на работе, а 12-летний внук Артур был в спортивной секции. Кристина, дочь Валентины, успела заехать домой, забрать документы и немного золотых украшений. Артур забрал свой планшет и что-то из одежды.



Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Валентина Балабунова давно на пенсии, она инвалид второй группы, недавно перенесла операцию, но продолжает работать сиделкой у тяжело больного человека, помогает дочери — матери-одиночке.



— Я настолько растерялась от всей этой жути, что забыла сказать дочери, чтобы она взяла документы и на дом, которые в свое время после смерти родителей я тяжело и долго восстанавливала. Теперь очень сильно из-за этого переживаю. Ведь надо будет возвращаться в свой дом. Куда же еще... Ведь там я жила вместе с мамой и папой с девяти лет и буквально года полтора назад сделала ремонт. Было вложено очень много сил и средств, — сказала пенсионерка.

Когда мне прислали видео, где я увидела, что случилось с моим домом и моими соседями, у меня случилась истерика, был просто шок Валентина Балабунова, жительница поселка Никель

Опасения были

Валентина Балабунова рассказала о том, что однажды какое-то наводнение уже было, но тогда до их дома вода не дошла, потому что он стоит немного повыше других, а соседей затопило. А разговоры о том, что с этой дамбой может что-то произойти, ходили уже две недели.



— По мощи эта трагедия с той, конечно, несопоставима. А вообще, у нас каждый год вода по чуть-чуть поднималась. Поэтому народ к дамбе ходил и смотрел, что с ней происходит. Вода там всё пребывала, и уже можно было предположить: что-то может произойти, — поделилась пенсионерка.

«Что-то» и произошло: сначала затопило район Старый город, а потом Никель, где и жила всю жизнь Валентина.

«Бомжи?»

— Разлилось будто бы Черное море. Такое не могло присниться даже в страшном сне, — сказала Валентина Балабунова. — А власти сейчас пишут о том, что нужно срочно заходить на «Госуслуги», что будут выдавать какую-то выплату... Но кто и что сейчас может сделать?

Ведь сначала надо посмотреть на масштаб потерь. Кого-то, может, чуть затопило, а у кого-то дом весь ушел под воду — и все будут получать одинаково? Валентина Балабунова, жительница поселка Никель

По словам Валентины, пока вода «стоит мертво». Она может начать уходить лишь недели через две. Конечно, за это время всё в доме и сам дом испортится, его придется восстанавливать.

Источник: Городские порталы











— Не представляю, как буду это делать при пенсии 12 тысяч рублей и надбавке за инвалидность в 3 тысячи. На данный момент наш дом можно оценить примерно в 3 миллиона, и в доме было немало ценного: два практически новых холодильника, отличный кухонный гарнитур, телевизор, за который надо отдать еще 30 тысяч рублей... А я, кстати, слышала, что выплаты будут либо на кровать, либо на холодильник, либо еще на что-то... Вот это «либо» очень удручает, — сказала Валентина Балабунова. — Дочь плачет и спрашивает у меня: «Мам, а мы что теперь, бомжи?» Я тоже после такого вопроса расплакалась и ответила: «Нет, бомжи — это те, у которых крыши над головой нет, а у нас она еще есть, и есть прописка». Я, конечно, не знаю, кто виноват во всём произошедшем, но важно, чтобы кто-то за это ответил, чтобы такого больше никогда не повторилось.

