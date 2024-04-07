«На каком уровне вода, даже представить не могу». Жительница Орска рассказала, что ее дом полностью затопило: фото

Оренбуржье уже несколько дней страдает из-за потопа после прорыва дамбы. Некоторые жители в спешке уезжают к родственникам, другие — в пункты временного размещения. Вода уйдет с улиц города не раньше 20 апреля, сообщают власти. Всю самую важную информацию мы собираем в онлайн-репортаже.
У жительницы Орска Натальи Дульцевой полностью затопило дом. Она живет на Матросской улице, и 4 апреля вода начала затапливать их район. Ей удалось уехать к родственникам в Оренбург, но многие вещи остались дома, и ее сын не смог их вывезти.
— У меня дочь живет в Оренбурге, она позвонила и сказала: «Мам, приезжай». Я, конечно, приехала, сижу с внуком, помогаю делать уроки. Внук в первом классе. А вот сам паводок я вообще не застала. У меня там оставался сын, он вывез из дома технику, то есть морозильную камеру. Холодильник, правда, не поняла, он оставил во дворе или увез к снохе, — рассказала MSK1.RU Наталья.
Сын увез из дома телевизор, но в доме затопило стиральную машинку. Под водой остался и бойлер для горячей воды.
— Дома остались диваны. По весне мы сделали пристройку. Там натяжные потолки, ремонт хорошенький. Комната, правда, небольшая, но миленькая такая. Скорее всего, в ту комнату зашла вода. Только на каком уровне вода, даже представить не могу.
10 апреля обещают еще одну волну потопа, а после 20-го числа она пойдет на спад. Наталья уверена, что сможет вернуться домой не раньше чем через два месяца.
— У нас протекает река Урал и речушка Горячка. При таком разливе, наверное, месяца через два сухая земля будет, — объяснила Наталья.
Если он сойдет, допустим, к концу апреля, то не раньше июля мы будем там в огороде копаться.
Власти Оренбуржья с 8 апреля начнут выплачивать помощь пострадавшим от паводка жителям. Заявки уже принимают в том числе через портал «Госуслуги».
— Конечно, буду подавать заявление. У нас прописано в доме двое: я и один из двух сыновей. Ему нужно сейчас собрать все документы и реквизиты, чтобы он их подал, — рассказала Наталья.
Жители Орска рассказывают, что в городе практически невозможно купить питьевую воду. Мы также вспоминали самые крупные потопы в России и собрали список из пяти самых страшных в истории (Орск туда не входит).