«На каком уровне вода, даже представить не могу». Жительница Орска рассказала, что ее дом полностью затопило: фото

Под воду ушли стиральная машина и бойлер Источник: предоставлено Натальей Дульцевой











Оренбуржье уже несколько дней страдает из-за потопа после прорыва дамбы. Некоторые жители в спешке уезжают к родственникам, другие — в пункты временного размещения. Вода уйдет с улиц города не раньше 20 апреля, сообщают власти. Всю самую важную информацию мы собираем в онлайн-репортаже.

У жительницы Орска Натальи Дульцевой полностью затопило дом. Она живет на Матросской улице, и 4 апреля вода начала затапливать их район. Ей удалось уехать к родственникам в Оренбург, но многие вещи остались дома, и ее сын не смог их вывезти.

— У меня дочь живет в Оренбурге, она позвонила и сказала: «Мам, приезжай». Я, конечно, приехала, сижу с внуком, помогаю делать уроки. Внук в первом классе. А вот сам паводок я вообще не застала. У меня там оставался сын, он вывез из дома технику, то есть морозильную камеру. Холодильник, правда, не поняла, он оставил во дворе или увез к снохе, — рассказала MSK1.RU Наталья.

1 из 3 Источник: предоставлено Натальей Дульцевой

Сын увез из дома телевизор, но в доме затопило стиральную машинку. Под водой остался и бойлер для горячей воды.

— Дома остались диваны. По весне мы сделали пристройку. Там натяжные потолки, ремонт хорошенький. Комната, правда, небольшая, но миленькая такая. Скорее всего, в ту комнату зашла вода. Только на каком уровне вода, даже представить не могу.

10 апреля обещают еще одну волну потопа, а после 20-го числа она пойдет на спад. Наталья уверена, что сможет вернуться домой не раньше чем через два месяца.

— У нас протекает река Урал и речушка Горячка. При таком разливе, наверное, месяца через два сухая земля будет, — объяснила Наталья.



Если он сойдет, допустим, к концу апреля, то не раньше июля мы будем там в огороде копаться. Наталья Дульцева, жительница Орска

Вот так затопило дом Натальи Воды там по колено, не меньше 1 из 4 Вот так затопило дом Натальи Источник: предоставлено Натальей Дульцевой

Власти Оренбуржья с 8 апреля начнут выплачивать помощь пострадавшим от паводка жителям. Заявки уже принимают в том числе через портал «Госуслуги».

— Конечно, буду подавать заявление. У нас прописано в доме двое: я и один из двух сыновей. Ему нужно сейчас собрать все документы и реквизиты, чтобы он их подал, — рассказала Наталья.

Источник: предоставлено Натальей Дульцевой









