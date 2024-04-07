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Происшествия «Весил 300 килограммов»: врачам пришлось вызывать спасателей, чтобы отвезти в больницу новосибирца

«Весил 300 килограммов»: врачам пришлось вызывать спасателей, чтобы отвезти в больницу новосибирца

52-летнего мужчины сопроводили до медучреждения

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Спасатели передали мужчину врачам приемного покоя

Врачам скорой помощи в Новосибирске пришлось обратиться за помощью к спасателям из-за пациента с весом в 300 килограммов. Помощь потребовалась вчера, 6 апреля, жителю дома по улице Переселенской в Октябрьском районе. Вызов к спасателям поступил в 12:51, говорится в сводке спасателей в группе во «ВКонтакте».

— Медэвакуация тяжелого больного 300 килограмм. 52-летний мужчина транспортирован из квартиры до скорой помощи, сопровожден до больницы. Передан врачам приемного покоя.

Работу спасатели закончили уже в 16:05.

Вы знакомы с пациентом? Или тоже имеете вес свыше 150 килограмм? Свяжитесь с редакцией НГС
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В конце октября НГС сообщал, что сибирячка обнаружила своего 250-килограммового отца со вспоротым животом — из квартиры его доставали спасатели.

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