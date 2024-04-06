От этого видео разрывается сердце. Спасатели показали, как вывозят животных из зоны потопа в Орске

Орск, где 5 апреля прорвало дамбу, продолжает уходить под воду. Сотрудники МЧС показали, как вывозят из зоны потопа животных.
— К сожалению, не все жители могут забрать своих питомцев. Призыв о помощи спасатели МЧС России слышат издалека, — поделились в МЧС.
Похожая ситуация и на видео простых очевидцев. Например, на этой записи мужчина переживает за собаку. Она осталась одна посреди этого озера — прыгать в воду боится, да и плыть «до берега» далеко.
Мы продолжаем следить за потопом в режиме онлайн. Людей уже начали эвакуировать принудительно. Прочитайте, что о катастрофе думает председатель «Росгидрогео».