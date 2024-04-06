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Происшествия Прорыв дамбы в Орске От этого видео разрывается сердце. Спасатели показали, как вывозят животных из зоны потопа в Орске

От этого видео разрывается сердце. Спасатели показали, как вывозят животных из зоны потопа в Орске

Испуганные собаки послушно сидят на руках и в лодках

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4 комментария
Сотрудники МЧС пытаются спасти все жизни

Орск, где 5 апреля прорвало дамбу, продолжает уходить под воду. Сотрудники МЧС показали, как вывозят из зоны потопа животных.

— К сожалению, не все жители могут забрать своих питомцев. Призыв о помощи спасатели МЧС России слышат издалека, — поделились в МЧС.

Похожая ситуация и на видео простых очевидцев. Например, на этой записи мужчина переживает за собаку. Она осталась одна посреди этого озера — прыгать в воду боится, да и плыть «до берега» далеко.

Телеграм-канал SHOT написал, что и эту собаку чуть позднее спасли
Видео с информацией о потопе

Мы продолжаем следить за потопом в режиме онлайн. Людей уже начали эвакуировать принудительно. Прочитайте, что о катастрофе думает председатель «Росгидрогео».

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Животные Орск Потоп Спасатели Собаки Щенки
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