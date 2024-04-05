Концерты Николая Расторгуева переносят. Говорят, что его госпитализировали

Ранее у артиста диагностировали аритмию Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











5 апреля ряд телеграм-каналов сообщили, что Николая Расторгуева госпитализировали из-за проблем с сердцем в одну из больниц Москвы. Источник «112» рассказал, что артист отправился на полное обследование вместе со своим личным врачом — музыканту необходимо восстановить кардиовертер, который ему ранее имплантировали.



Кадриовертер — устройство, позволяющее контролировать ритм биения сердца, а также может перезапускать его.



О плановой проверке сердца также рассказали SHOT. Информацию о госпитализации подтвердила жена артиста в разговоре с Mash.



Впрочем, у самого Расторгуева другая версия происходящего — он лично прокомментировал информацию о госпитализации «Звезде».



— Чушь собачья, уже бесит всё, — заявил музыкант.



Тем не менее концерты артиста уже перенесли. Как пишут наши коллеги из 72.RU, концерт группы «Любэ» (6+), который должен был состояться в Тюмени 5 апреля, перенесли на другой день — мероприятие пройдет 29 мая.





— Концерт группы «Любэ», запланированный в Тюмени на 5 апреля 2024 года, перенесен на 29 мая 2024 года в связи с болезнью артиста. Все билеты действительны на новую дату, обмен не требуется. Приносим свои извинения, — сообщается в посте во «ВКонтакте».

