13 шахтеров остались под водой, глиной и льдом. На амурском руднике «Пионер» прекращены спасательные работы

Родственникам и детям погибших шахтеров пообещали выплатить компенсации Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Спасательная операция на амурском руднике «Пионер», где 18 марта произошло обрушение, прекращена. Об этом заявил первый заместитель управляющего директора рудника Алексей Афанасьев. 13 шахтеров, оказавшихся под завалами, так и не удалось найти. Их признали погибшими.

— Весь многотысячный коллектив рудника выражает соболезнования родным и близким горняков. Мы приложили все усилия, работали круглосуточно и с полной отдачей, — заявил Алексей Афанасьев.



Обрушение на золоторудном месторождении «Пионер» произошло 18 марта — под завалами оказались 13 рабочих. Как сообщал ТАСС, рабочие находились на глубине 147 метров под землей, когда произошел прорыв горных пород. На месте сразу же начали работать несколько групп спасателей, в регионе объявили о режиме ЧС.



Вскоре оказалось, что шахту начала затапливать грунтовая вода. Так как связаться с оказавшимися под землей рабочими у спасателей не вышло, сотрудники МЧС попытались отыскать шахтеров с помощью скважин. Ситуацию усложняло то, что каждая такая скважина могла привести к повторному прорыву породы.



Работы по спасению шахтеров продолжались две недели. Сегодня спасатели заявили, что в каждой разведочной скважине обнаружили воду, глину и лед. В итоге было принято решение завершить поиск рабочих на месте обвала.



— 1 апреля принято решение о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер». Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск, — передает «Интерфакс» слова пресс-службы АО «Покровский рудник».

Каждому члену семей погибших выплатят годовой заработок шахтера. Также каждому ребенку горняка пообещали платить среднемесячный заработок горняка до тех пор, пока они не достигнут совершеннолетия.

