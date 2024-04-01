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Происшествия 13 шахтеров остались под водой, глиной и льдом. На амурском руднике «Пионер» прекращены спасательные работы

13 шахтеров остались под водой, глиной и льдом. На амурском руднике «Пионер» прекращены спасательные работы

За их жизни боролись две недели

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Родственникам и детям погибших шахтеров пообещали выплатить компенсации

Спасательная операция на амурском руднике «Пионер», где 18 марта произошло обрушение, прекращена. Об этом заявил первый заместитель управляющего директора рудника Алексей Афанасьев. 13 шахтеров, оказавшихся под завалами, так и не удалось найти. Их признали погибшими.

— Весь многотысячный коллектив рудника выражает соболезнования родным и близким горняков. Мы приложили все усилия, работали круглосуточно и с полной отдачей, — заявил Алексей Афанасьев.

Обрушение на золоторудном месторождении «Пионер» произошло 18 марта — под завалами оказались 13 рабочих. Как сообщал ТАСС, рабочие находились на глубине 147 метров под землей, когда произошел прорыв горных пород. На месте сразу же начали работать несколько групп спасателей, в регионе объявили о режиме ЧС.

Вскоре оказалось, что шахту начала затапливать грунтовая вода. Так как связаться с оказавшимися под землей рабочими у спасателей не вышло, сотрудники МЧС попытались отыскать шахтеров с помощью скважин. Ситуацию усложняло то, что каждая такая скважина могла привести к повторному прорыву породы.

Работы по спасению шахтеров продолжались две недели. Сегодня спасатели заявили, что в каждой разведочной скважине обнаружили воду, глину и лед. В итоге было принято решение завершить поиск рабочих на месте обвала.

— 1 апреля принято решение о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер». Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск, — передает «Интерфакс» слова пресс-службы АО «Покровский рудник».

Каждому члену семей погибших выплатят годовой заработок шахтера. Также каждому ребенку горняка пообещали платить среднемесячный заработок горняка до тех пор, пока они не достигнут совершеннолетия.

Управляющего директора рудника Алексея Бирюкова арестовали 25 марта. Его обвиняют в нарушении требований безопасности при производстве работ.

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