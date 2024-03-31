«Устраняли дефект»: несколько десятков домов отключали от тепла в Новосибирске

31 марта в Новосибирске в нескольких десятках домов произошло отключение горячей воды и теплоснабжения. Как сообщили НГС в пресс-службе СГК, в городе устраняли дефект на теплосети в Ленинском районе.
Речь идет об участке по улице Холмистая. Уже сейчас работы завершены.
— Сегодня в течение дня устраняли дефект на теплосети по улице Холмистая в Ленинском районе. Работы завершены, теплосеть заполняется теплоносителем, — сообщили в СГК.
Отключение, по данным СГК, произошло с утра, под него попали 22 дома. На муниципальном портале «Мой Новосибирск» сказано, что 31 марта в городе случилось аварийное отключение в отдельных домах на Спортивной, Забалуева и других, оно завершилось в 20:00 часов.
В феврале в Ленинском районе Новосибирска произошел прорыв трубы, из-за которой несколько домов осталась без отопления.