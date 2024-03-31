НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

ю-з.

 754мм 75%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,37
EUR 99,53
Реклама

ТЕМА ДНЯ

В Новосибирске заявили об эвакуации в магазине

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Автохамы недели
Как найти работу в ИТ-компании
Волонтера обвинили в обмане
7 забытых антирендов
Как выхаживают лошадей
Нейросеть - о Новосибирске
Кандидаты в шорт-лист премии
НГС в Telegram
Происшествия «Устраняли дефект»: несколько десятков домов отключали от тепла в Новосибирске

«Устраняли дефект»: несколько десятков домов отключали от тепла в Новосибирске

По данным СГК, работы на участке уже завершены

906
19 комментариев
В городе устраняли дефект на теплосети по улице Холмистая

31 марта в Новосибирске в нескольких десятках домов произошло отключение горячей воды и теплоснабжения. Как сообщили НГС в пресс-службе СГК, в городе устраняли дефект на теплосети в Ленинском районе.

Речь идет об участке по улице Холмистая. Уже сейчас работы завершены.

— Сегодня в течение дня устраняли дефект на теплосети по улице Холмистая в Ленинском районе. Работы завершены, теплосеть заполняется теплоносителем, — сообщили в СГК.

На муниципальном портале «Мой Новосибирск» сказано, что в городе случилось аварийное отключение в домах на Спортивной, Забалуева и других

Отключение, по данным СГК, произошло с утра, под него попали 22 дома. На муниципальном портале «Мой Новосибирск» сказано, что 31 марта в городе случилось аварийное отключение в отдельных домах на Спортивной, Забалуева и других, оно завершилось в 20:00 часов.

В феврале в Ленинском районе Новосибирска произошел прорыв трубы, из-за которой несколько домов осталась без отопления.

ПО ТЕМЕ
СГК Отопление Аварийное отключение Горячая вода Ленинский район Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Каждый считает своим долгом сравнить тебя с доской». Как хейтеры одолевают худых людей — гневная колонка
Юлия Долгополова
тюменка
Рекомендуем
Знакомства

Ирина,  36

Mэри,  54

Margo,  30

Эдуард,  56

Павел,  41

AR11,  41

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление