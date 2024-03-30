«Туда-сюда и на.....»: неадекватный водитель устроил ДТП и уехал с места событий — видео, от которого чешутся кулаки

Игорь К. явно не хочет общаться с посторонними людьми. Нашли ли его полицейские — большой вопрос Источник: АСТ-54 / социальные сети











От того, чтобы стать участником ДТП, не застрахован ни один водитель, как бы хорошо он не управлялся с машиной. Всегда найдется второй участник дорожного движения, который может недооценить погоду, скорость потока или просто задуматься. Таких столкновений в Новосибирске ежедневно происходят десятки, и обычно все ведут себя достойно: вызывают ГИБДД, аварийных комиссаров и извиняются друг перед другом. Максимум выругаются, да и то себе под нос. Но как вести себя, если виновник не только не сожалеет о случившемся, но, кажется, вообще не видит проблемы, ведет себя странно и норовит улизнуть с места ДТП? Последствия именно такой аварии снял на видео подписчик паблика АСТ-54. Вместе с автоюристом Марией Соловьевой НГС посмотрел ролик, чтобы напомнить законопослушным водителям алгоритм действий, а заодно выяснить самую интересную часть истории: последовало ли за правонарушением наказание.



Сама авария в кадр не попала, зато ее последствия второй (невольный) участник ДТП на улице Николая Островского снял на видео во всей красе. Водитель Mitsubishi демонстрирует завидное спокойствие, граничащее с полным равнодушием к происходящему вокруг его автомобиля.

— Выходите, давайте на месте разберемся, — за кадром предлагает автор видео.

— Сейчас, я туда подъеду, — отвечает второй участник аварии. Сложно поручиться за его состояние, но дикция мужчины кажется не слишком четкой.

— Не надо туда подъезжать, — тут же парирует водитель. — Вы сейчас уедете от меня.

— А кто ты такой? — моментально переходит на личности мужчина, по-прежнему ничуть не стесняясь съемки.

Источник: АСТ-54

Некоторое время водители активно выясняют, кто есть кто, и понял ли водитель серебристого Mitsubishi, что столкнулся с чужой машиной. С пониманием у пары явно возникают сложности.



— Я водитель вон того белого автомобиля! — наконец не выдерживает автор видео. — Вы что, не заметили, что в него въехали?!

— Да что... — неопределенно машет рукой его оппонент. — Туда, сюда и... [к черту].

После чего действительно уезжает с места ДТП.

Человека за рулем Mitsubishi зовут Игорь К., хотя сам автомобиль оформлен на совершенно другое лицо. В качестве родного города подозрительный водитель указал Красноярск. Профиль мужчины закрыт, так что связаться с ним не удалось.

Зато в комментариях к публикации, помимо обычного обсуждения, немедленно состоялась перепись старых знакомых мужчины.

— Он постоянно синий, уделанный, — написала подписчица паблика Светлана К. — Он лишен прав, у него висит штраф 30 тысяч рублей: тоже попал в ДТП, и от освидетельствования отказался.

Девушка добавила, что видео и все данные Игоря К. отправила на сайт областного главка МВД, но уточнить подробности не удалось: профиль Светланы тоже закрыт (как и профили остальных участников ситуации и их знакомых).

Автоюрист Мария Соловьева напомнила, каков должен быть алгоритм действий, если второй участник аварии намерен уехать куда подальше: снимать видео — это хорошая идея, но обходиться только ей не стоит.

— Первое, это остановиться, выставить аварийный знак и вызвать ГАИ. Установить и взять телефоны очевидцев, — напомнила автоюрист. — Видеофиксация только в помощь. Если водитель транспортного средства скрылся с места происшествия, его действия будут квалифицированы по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, санкция которой предусматривает лишение водительских прав сроком от одного до полутора лет либо административный арест до 15 суток.

Впрочем, был ли мужчина пьян, или так ведет себя на трезвую голову, так и осталось загадкой. Несмотря на то, что согласно переписке, и автор видео, и Светлана обратились в полицию, ДТП, по данным ГУ МВД России по Новосибирской области, официально не зарегистрировано.

Ранее НГС писал о том, что водитель перепутал педали газа и тормоза и едва не заехал в подъезд жилого дома. В этот самый момент оттуда выходила пожилая женщина. Пострадавшая получила очень серьезные травмы: в аварии ей оторвало ногу.