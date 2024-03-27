Как раньше жил самый молодой обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе». Репортаж из города, где его знали

Двое суток четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» находятся под арестом. Самый молодой из предполагаемых боевиков — 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Его на заседание суда привезли в инвалидной коляске. По некоторым данным, именно Файзов снимал страшное видео из концертного зала от первого лица. На нём террористы расстреливали людей и выкрикивали «мы сломаем вас» по-таджикски.
В глазах сотен тысяч человек по всему миру Файзов — безжалостный убийца безоружных. Кажется, что в нём и других подозреваемых нет и никогда не было ничего человеческого. Но еще пару месяцев назад Мухаммадсобир делал вид, что ведет обычный быт.
О том, чем занимался предполагаемый террорист на воле, что о нём говорят знакомые и как теперь жители Тейкова относятся к приезжим — в эксклюзивном репортаже специального корреспондента 76.RU Алины Шибаевой.
По последним данным СК РФ, во время теракта в «Крокусе» погибли 139 человек, пострадали — 182.
«Он по-русски почти не говорил»
До города Тейково от Иванова на машине полчаса езды. Маленьким это место не назовешь. На просторных улицах — типичные панельные пятиэтажки, на въезде высится трехэтажный торговый центр «Вега» с панорамными окнами.
Напротив ТЦ — крупная парковка, по правую сторону которой бодрые бомбилы завлекают пассажиров, попивая чай. Прямо напротив «Веги» — изогнутое здание, поделенное на несколько павильонов. Там продают и цветы, и зарядки для телефонов, и электронные сигареты, и автозапчасти. В разгар вторника свет не горел лишь в одном помещении — еще пару дней назад тут принимал клиентов Barbershop My Style. Там работал Мухаммадсобир.
— После теракта им целая куча угроз стала поступать. В интернете все писали, угрожали и поджечь, и разбомбить. Жалко их, конечно, они-то при чём? — задается вопросом один из местных.
По воспоминаниям продавцов из соседних павильонов, Мухаммадсобир работал в салоне где-то с ноября 2023 года — почти с открытия. Близко с ним никто не общался — видели лишь мельком на площади. Работники павильонов мало и неохотно контактируют между собой. Приезжал будущий террорист на работу на машинах, часто — разных. Скорее всего, пользовался услугами такси. По рассказам местных, сам Мухаммадсобир в Тейкове не жил, добирался из Иванова. Ни жены, ни детей у него нет.
Те, кто имел дело с будущим террористом, описывают его как вежливого и приветливого юношу. Он здоровался с людьми на ломаном русском. Язык Мухаммадсобир до конца не освоил.
— Он уволился примерно за месяц-полтора перед терактом. Это был первый барбер, который здесь стриг. Когда он уволился — появился второй. Обычный человек, никаких позывов не было, что он способен такое сделать, — рассказал Максим, продавец из соседнего от барбершопа павильона. К нему Мухаммадсобир заходил покупать шнур —зарядку для айфона. А Максим периодически заходил в барбершоп на стрижку. — Один раз он заходил просто магазин посмотреть. Всё, что говорил: «Здравствуйте, спасибо, до свидания».
Максим запомнил, что Файзов плохо говорил на русском.
«Реально плохо. Когда я к нему заходил стричься, с пятого раза понял, что он мне сказал бахилы надеть. С языком проблемы у него были»
Когда жители Тейкова узнали, что один из предполагаемых террористов работал в местной парикмахерской, на ее владельцев в Сети посыпались угрозы. Доходило до того, что павильон обещали сжечь. Бизнесменам пришлось публично объясняться, но, по всей видимости, это мало помогло. Салон приостановил работу.
— Приносим свои соболезнования всем погибшим в Крокусе. Человек, который работал у нас в BARBERSHOP более 2х месяцев уволился и уехал в другой город связь с ним мы никак не поддерживали и о его жизни не знаем ничего. С самого утра в наш адрес идут негативные слова. Причем тут мы и наш салон... мы так же как и вы скорбим. Мы никакого отношения к этому человеку не имеем. МЫ НЕ ЗНАЛИ ЧТО У НЕГО В ГОЛОВЕ, — говорится в посте барбершопа от 23 марта во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). — Все, кто нас сейчас поддерживают, большое вам спасибо!
Некоторые местные бизнесмены встали на сторону владельцев салона — считают, что они не виновны в зверствах своего бывшего сотрудника.
— У меня магазин был закрыт на один день, я уезжал. Приехал — а вывески [на парикмахерской] нет. Я с владельцем особо не контактировал, — объяснил Максим. — Когда виделись, здоровались. Но после инцидента вообще не встречались. Люди озлобленные, изначально куча негатива была. Барбер [обвиняемый], который там работал, по моей информации, вообще не был другом или родственником этого парня, [владельца салона]. Хозяин барбершопа, по сути, тоже пострадал в этой ситуации. Его также и полиция увозила, и разбирались с этим вопросом. Но жители негативно настроены против него. Хотя я не считаю, что теперь нужно по национальному признаку приравнивать. В каждой национальности есть люди, которые могли бы это сделать.
«Может, те, кто задумывал этот теракт, и хотели разжечь национальный конфликт. Мое мнение — такого быть не должно»
Местные говорят, что внешность обвиняемого в теракте не была примечательной. Он носил обычную одежду и был всегда аккуратно подстрижен.
— Футболка, куртка, штаны, кроссовки. Ничего экстремистского, особенного, на нём не было, — пожал плечами Максим. — По нему просто не скажешь, что человек мог такое сделать.
«Он сказал, что тоже таджик»
Через пару магазинов от барбершопа торгуют шаурмой. Там Мухаммадсобир тоже появлялся — на обед.
— Пару раз приходил, покупал шаурму. И я так же пару раз у него стригся. Никакого подозрения вообще не было, обычный парень. Я когда услышал, не поверил. Заходил сюда раз в два-три дня, — с сильным акцентом рассказал продавец шаурмичной. — Я у него ничего не расспрашивал. Одно спросил у него, узнал, что таджик. Он тоже оказался таджиком. Он в последний раз заходил два-три месяца назад, взял шаурму и уехал. Я ничем не интересовался у него, потому что у меня всегда здесь народ и разговаривать с кем-то некогда. Это ужас, просто ужас. Мне это всё тяжело.
Мужчина признаётся — после угроз о нападении на барбершоп работать по соседству ему беспокойно, но выхода нет.
— Страшно, конечно, страшно. Не знаю, как оно будет. Но, короче, страшно, — покачал головой продавец шаурмы.
В мясном павильоне с Файзовым тоже не пересекались. Продавец отмахивается — много работы, некогда тут ходить и всех разглядывать. То мясо надо накрутить, то новую поставку выставить.
— Девчонки вот эти, которые в цветочном вот, рядом, они постоянно там топчутся, курят. А отсюда нам не вырваться — с мясом-то когда? Я его и знать не знаю. Ходили там какие-то по зиме, больше не знаю. Я приехала в тот день, но и не знала, что творилось. У меня мясо, нам некогда следить за такими «приключениями», — высунулась из-за прилавка продавец. — Я работала как раз в тот день, когда это случилось. В тот день, когда я вышла отсюда, девчонки у цветочного магазина чего-то ругались. Крик, шум, гам, что-то там случилось.
Девушка из цветочного в ответ на наши вопросы коротко отрезала, что она недавно тут работает и Мухаммадсобира не знала.
«Человеческого ничего нет»
Еще одно место, где мельком запомнили обвиняемого в совершении теракта, — сетевой магазин в торговом центре напротив его места работы. Говорят — да, был такой. Что покупал — никто не помнит.
— Обычный парень, бородатый, молодой. Их тут много ходит, — пренебрежительно бросила одна из сотрудниц, вышедшая на перекур с коллегами.
— Каждый день они ходили сюда, — уточнила ее более приветливая собеседница. — Вдвоем они ходили сюда.
— Да их постоянно по несколько ходит, толку-то? — вновь вклинилась недовольная сотрудница магазина в фирменной жилетке. Она эмоционально всплеснула руками, выбросила сигарету и зашла внутрь магазина.
Ее коллега смущенно пояснила:
— Я вообще в шоке была, когда узнала, что он здесь работает. У нас есть район, в котором вообще много таджиков живет. Сейчас вообще не видно их. Вчера вообще никто не заходил. Раньше жены их закупались, сейчас вообще никого. Наверное, стыдно им за своего.
Судя по рассказам продавцов в павильонах, Мухаммадсобир приезжал на работу на такси. Но местные бомбилы его не знают, предполагают, что машины он заказывал через сервисы, а сами они работают от местного таксопарка.
— Я только из новостей о нём слышал. Живу здесь всю жизнь — сам удивился, когда услышал. Знаете, у террористов нет нации. Есть очень много хороших и трудолюбивых ребят среди таджиков. У них семьи, они достойно и порядочно себя ведут, — спокойно рассудил 60-летний Магомед. Он живет и работает в Тейкове 40 лет.
«Тут нация роли не играет, это не люди, это — варвары»
Его товарищи по профессии одобрительно покачали головами на этой фразе.
— Очень плохо к такому относимся, нельзя так. У нас у всех дети, семьи, внуки. Такое натворить — это человеческого нет ничего. Теперь приходится оглядываться, осторожничать, — признался Магомед. — Мы живем по российским законам, уважаем закон, уважаем все нации. Так что проблем у нас никогда не было. Такого не должно быть. Мы уважаем и нас уважают. Никаких притеснений не ощущается, мы все друг друга знаем. Но просто неприятно от ситуации.
Еще одна компания таксистов про изувера узнала лишь из новостей. Говорят — стричься ходили в другое место, Файзова никогда не подвозили.
— Там у них не по-русски написано. Если бы по-русски написано было, то другое дело, — таксист Ризвант объяснил, почему не ходил в барбершоп. — А там как-то по-латышски.
— По-английски.
— Ну да, — посмеялся он. — Даже внимания не обращал на них. Полиция приезжала сюда, естественно. Тут все в шоке потом были.
«Нелюди, что тут сказать»
«Это временно»
В администрации Тейкова признают: да, Мухаммадсобир действительно раньше работал здесь. Но это всё, что связывает его с городком в Ивановской области.
— У нас определено место, куда люди возлагают цветы. Это часовня, мы там были все, — объяснила глава Тейково Светлана Семенова. — Этот человек здесь не был прописан, жил в Иванове. Больше я ничего про него сказать не могу. Это серьезная трагедия. Этого человека тут кто-то мельком видел, кто-то не видел.
Семенова уверена, что владельцы барбершопа смогут продолжить работу. Просто на это понадобится время, а угрозы в интернете — не больше, чем пустые слова.
— Понимаете, иногда в интернете происходит то, что в реальной жизни никогда не произойдет. Пойти на погром какого-то предприятия, учреждения — это серьезная уголовная статья. Я думаю, что это абсолютно временные вещи. Идут следственные мероприятия, начиная от Москвы и заканчивая нами. Я думаю, те, кто не виноват, никак не пострадают в этой истории.
«Тут была резиновая квартира»
И простые жители Тейкова, и представители администрации говорят, что Мухаммадсобир Файзов жил в Иванове. Официально он действительно был зарегистрирован в одной из кирпичных пятиэтажек в Пограничном переулке. Двор дома огорожен забором на домофоне — постороннему туда попасть сложно.
Однако, как говорят местные, обиняемый в совершении теракта там никогда не жил — числился лишь по документам. Один из жильцов, по словам соседей, прописывал там мигрантов за вознаграждение.
— Там живут обычные люди. Сюда прописывали этих, да. Сегодня и обыск у них был, я понятой была. На постоянной основе там хозяйка квартиры глухонемая жила. И ее муж — он всем и руководил. Тоже инвалид такой же, только немножко говорит. Тут была просто «резиновая квартира» по документам. Сюда ходили лишь друзья хозяев, такие же глухонемые, — пояснила жительница дома.
Где на самом деле всё это время обитал обвиняемый, предстоит выяснить следствию. Понятно одно: жизнь вежливого парня-парикмахера, который приглашал клиентов в барбершоп через свою страничку во «ВКонтакте», была фальшивкой. Его ждет приговор.
Мы будем продолжать следить за развитием событий.