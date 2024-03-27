Как раньше жил самый молодой обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе». Репортаж из города, где его знали

Мухаммадсобир работал парикмахером и любил машины Источник: Дмитрий Гладышев / 76.RU











Двое суток четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» находятся под арестом. Самый молодой из предполагаемых боевиков — 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Его на заседание суда привезли в инвалидной коляске. По некоторым данным, именно Файзов снимал страшное видео из концертного зала от первого лица. На нём террористы расстреливали людей и выкрикивали «мы сломаем вас» по-таджикски.



В глазах сотен тысяч человек по всему миру Файзов — безжалостный убийца безоружных. Кажется, что в нём и других подозреваемых нет и никогда не было ничего человеческого. Но еще пару месяцев назад Мухаммадсобир делал вид, что ведет обычный быт.

О том, чем занимался предполагаемый террорист на воле, что о нём говорят знакомые и как теперь жители Тейкова относятся к приезжим — в эксклюзивном репортаже специального корреспондента 76.RU Алины Шибаевой.



По последним данным СК РФ, во время теракта в «Крокусе» погибли 139 человек, пострадали — 182.

История Мухаммадсобира — в видео Источник: Сеть городских порталов

«Он по-русски почти не говорил»

До города Тейково от Иванова на машине полчаса езды. Маленьким это место не назовешь. На просторных улицах — типичные панельные пятиэтажки, на въезде высится трехэтажный торговый центр «Вега» с панорамными окнами.

Напротив ТЦ — крупная парковка, по правую сторону которой бодрые бомбилы завлекают пассажиров, попивая чай. Прямо напротив «Веги» — изогнутое здание, поделенное на несколько павильонов. Там продают и цветы, и зарядки для телефонов, и электронные сигареты, и автозапчасти. В разгар вторника свет не горел лишь в одном помещении — еще пару дней назад тут принимал клиентов Barbershop My Style. Там работал Мухаммадсобир.

— После теракта им целая куча угроз стала поступать. В интернете все писали, угрожали и поджечь, и разбомбить. Жалко их, конечно, они-то при чём? — задается вопросом один из местных.

Сейчас двери барбершопа закрыты для посетителей, вывеску сняли Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По воспоминаниям продавцов из соседних павильонов, Мухаммадсобир работал в салоне где-то с ноября 2023 года — почти с открытия. Близко с ним никто не общался — видели лишь мельком на площади. Работники павильонов мало и неохотно контактируют между собой. Приезжал будущий террорист на работу на машинах, часто — разных. Скорее всего, пользовался услугами такси. По рассказам местных, сам Мухаммадсобир в Тейкове не жил, добирался из Иванова. Ни жены, ни детей у него нет.



Обвиняемый публиковал в социальных сетях фото и ролики с улиц Иванова Источник: Мухаммад Файзода / Vk.com











Те, кто имел дело с будущим террористом, описывают его как вежливого и приветливого юношу. Он здоровался с людьми на ломаном русском. Язык Мухаммадсобир до конца не освоил.



— Он уволился примерно за месяц-полтора перед терактом. Это был первый барбер, который здесь стриг. Когда он уволился — появился второй. Обычный человек, никаких позывов не было, что он способен такое сделать, — рассказал Максим, продавец из соседнего от барбершопа павильона. К нему Мухаммадсобир заходил покупать шнур —зарядку для айфона. А Максим периодически заходил в барбершоп на стрижку. — Один раз он заходил просто магазин посмотреть. Всё, что говорил: «Здравствуйте, спасибо, до свидания».

Максим запомнил, что Файзов плохо говорил на русском.

«Реально плохо. Когда я к нему заходил стричься, с пятого раза понял, что он мне сказал бахилы надеть. С языком проблемы у него были» Максим, продавец соседнего павильона от барбершопа, где работал обвиняемый в терроризме Мухаммадсобир Файзов

Максим ходил в парикмахерскую на стрижку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Когда жители Тейкова узнали, что один из предполагаемых террористов работал в местной парикмахерской, на ее владельцев в Сети посыпались угрозы. Доходило до того, что павильон обещали сжечь. Бизнесменам пришлось публично объясняться, но, по всей видимости, это мало помогло. Салон приостановил работу.



— Приносим свои соболезнования всем погибшим в Крокусе. Человек, который работал у нас в BARBERSHOP более 2х месяцев уволился и уехал в другой город связь с ним мы никак не поддерживали и о его жизни не знаем ничего. С самого утра в наш адрес идут негативные слова. Причем тут мы и наш салон... мы так же как и вы скорбим. Мы никакого отношения к этому человеку не имеем. МЫ НЕ ЗНАЛИ ЧТО У НЕГО В ГОЛОВЕ, — говорится в посте барбершопа от 23 марта во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). — Все, кто нас сейчас поддерживают, большое вам спасибо!

Судя по всему, объяснения перед общественностью не помогли — вывеска снята, а салон не работает Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Некоторые местные бизнесмены встали на сторону владельцев салона — считают, что они не виновны в зверствах своего бывшего сотрудника.

— У меня магазин был закрыт на один день, я уезжал. Приехал — а вывески [на парикмахерской] нет. Я с владельцем особо не контактировал, — объяснил Максим. — Когда виделись, здоровались. Но после инцидента вообще не встречались. Люди озлобленные, изначально куча негатива была. Барбер [обвиняемый], который там работал, по моей информации, вообще не был другом или родственником этого парня, [владельца салона]. Хозяин барбершопа, по сути, тоже пострадал в этой ситуации. Его также и полиция увозила, и разбирались с этим вопросом. Но жители негативно настроены против него. Хотя я не считаю, что теперь нужно по национальному признаку приравнивать. В каждой национальности есть люди, которые могли бы это сделать.

«Может, те, кто задумывал этот теракт, и хотели разжечь национальный конфликт. Мое мнение — такого быть не должно» Максим, продавец павильона в Тейкове

Местные говорят, что внешность обвиняемого в теракте не была примечательной. Он носил обычную одежду и был всегда аккуратно подстрижен.

— Футболка, куртка, штаны, кроссовки. Ничего экстремистского, особенного, на нём не было, — пожал плечами Максим. — По нему просто не скажешь, что человек мог такое сделать.

«Он сказал, что тоже таджик»

Продавец в местной шаурмичной тоже пару раз пересекался с Мухаммадсобиром Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Через пару магазинов от барбершопа торгуют шаурмой. Там Мухаммадсобир тоже появлялся — на обед.

— Пару раз приходил, покупал шаурму. И я так же пару раз у него стригся. Никакого подозрения вообще не было, обычный парень. Я когда услышал, не поверил. Заходил сюда раз в два-три дня, — с сильным акцентом рассказал продавец шаурмичной. — Я у него ничего не расспрашивал. Одно спросил у него, узнал, что таджик. Он тоже оказался таджиком. Он в последний раз заходил два-три месяца назад, взял шаурму и уехал. Я ничем не интересовался у него, потому что у меня всегда здесь народ и разговаривать с кем-то некогда. Это ужас, просто ужас. Мне это всё тяжело.

Мужчина признаётся — после угроз о нападении на барбершоп работать по соседству ему беспокойно, но выхода нет.

— Страшно, конечно, страшно. Не знаю, как оно будет. Но, короче, страшно, — покачал головой продавец шаурмы.

Соседствовать с барбершопом страшно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В мясном павильоне с Файзовым тоже не пересекались. Продавец отмахивается — много работы, некогда тут ходить и всех разглядывать. То мясо надо накрутить, то новую поставку выставить.

— Девчонки вот эти, которые в цветочном вот, рядом, они постоянно там топчутся, курят. А отсюда нам не вырваться — с мясом-то когда? Я его и знать не знаю. Ходили там какие-то по зиме, больше не знаю. Я приехала в тот день, но и не знала, что творилось. У меня мясо, нам некогда следить за такими «приключениями», — высунулась из-за прилавка продавец. — Я работала как раз в тот день, когда это случилось. В тот день, когда я вышла отсюда, девчонки у цветочного магазина чего-то ругались. Крик, шум, гам, что-то там случилось.

О теракте продавец узнала из рассказов покупателей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Девушка из цветочного в ответ на наши вопросы коротко отрезала, что она недавно тут работает и Мухаммадсобира не знала.

«Человеческого ничего нет»

ТЦ «Вега» стоит прямо напротив торговых павильонов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще одно место, где мельком запомнили обвиняемого в совершении теракта, — сетевой магазин в торговом центре напротив его места работы. Говорят — да, был такой. Что покупал — никто не помнит.

— Обычный парень, бородатый, молодой. Их тут много ходит, — пренебрежительно бросила одна из сотрудниц, вышедшая на перекур с коллегами.

— Каждый день они ходили сюда, — уточнила ее более приветливая собеседница. — Вдвоем они ходили сюда.

— Да их постоянно по несколько ходит, толку-то? — вновь вклинилась недовольная сотрудница магазина в фирменной жилетке. Она эмоционально всплеснула руками, выбросила сигарету и зашла внутрь магазина.



Ее коллега смущенно пояснила:

— Я вообще в шоке была, когда узнала, что он здесь работает. У нас есть район, в котором вообще много таджиков живет. Сейчас вообще не видно их. Вчера вообще никто не заходил. Раньше жены их закупались, сейчас вообще никого. Наверное, стыдно им за своего.

Парень закупался в обычном сетевом магазине. Иногда заходил туда не один Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Судя по рассказам продавцов в павильонах, Мухаммадсобир приезжал на работу на такси. Но местные бомбилы его не знают, предполагают, что машины он заказывал через сервисы, а сами они работают от местного таксопарка.

— Я только из новостей о нём слышал. Живу здесь всю жизнь — сам удивился, когда услышал. Знаете, у террористов нет нации. Есть очень много хороших и трудолюбивых ребят среди таджиков. У них семьи, они достойно и порядочно себя ведут, — спокойно рассудил 60-летний Магомед. Он живет и работает в Тейкове 40 лет.

«Тут нация роли не играет, это не люди, это — варвары» Магомед, водитель такси в Тейкове

Его товарищи по профессии одобрительно покачали головами на этой фразе.

— Очень плохо к такому относимся, нельзя так. У нас у всех дети, семьи, внуки. Такое натворить — это человеческого нет ничего. Теперь приходится оглядываться, осторожничать, — признался Магомед. — Мы живем по российским законам, уважаем закон, уважаем все нации. Так что проблем у нас никогда не было. Такого не должно быть. Мы уважаем и нас уважают. Никаких притеснений не ощущается, мы все друг друга знаем. Но просто неприятно от ситуации.

Магомед и его коллеги осуждают кровавый теракт в «Крокусе» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще одна компания таксистов про изувера узнала лишь из новостей. Говорят — стричься ходили в другое место, Файзова никогда не подвозили.

— Там у них не по-русски написано. Если бы по-русски написано было, то другое дело, — таксист Ризвант объяснил, почему не ходил в барбершоп. — А там как-то по-латышски.

— По-английски.

— Ну да, — посмеялся он. — Даже внимания не обращал на них. Полиция приезжала сюда, естественно. Тут все в шоке потом были.

«Нелюди, что тут сказать» житель Тейкова Ризван — про теракт в «Крокусе»

«Это временно»

В администрации Тейкова признают: да, Мухаммадсобир действительно раньше работал здесь. Но это всё, что связывает его с городком в Ивановской области.

— У нас определено место, куда люди возлагают цветы. Это часовня, мы там были все, — объяснила глава Тейково Светлана Семенова. — Этот человек здесь не был прописан, жил в Иванове. Больше я ничего про него сказать не могу. Это серьезная трагедия. Этого человека тут кто-то мельком видел, кто-то не видел.

Семенова уверена, что владельцы барбершопа смогут продолжить работу. Просто на это понадобится время, а угрозы в интернете — не больше, чем пустые слова.

— Понимаете, иногда в интернете происходит то, что в реальной жизни никогда не произойдет. Пойти на погром какого-то предприятия, учреждения — это серьезная уголовная статья. Я думаю, что это абсолютно временные вещи. Идут следственные мероприятия, начиная от Москвы и заканчивая нами. Я думаю, те, кто не виноват, никак не пострадают в этой истории.

В администрации уверены, что справедливость восторжествует Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Тут была резиновая квартира»

И простые жители Тейкова, и представители администрации говорят, что Мухаммадсобир Файзов жил в Иванове. Официально он действительно был зарегистрирован в одной из кирпичных пятиэтажек в Пограничном переулке. Двор дома огорожен забором на домофоне — постороннему туда попасть сложно.

Документально Мухаммадсобир жил в Иванове Источник: Кирилл Поверинов











Однако, как говорят местные, обиняемый в совершении теракта там никогда не жил — числился лишь по документам. Один из жильцов, по словам соседей, прописывал там мигрантов за вознаграждение.



— Там живут обычные люди. Сюда прописывали этих, да. Сегодня и обыск у них был, я понятой была. На постоянной основе там хозяйка квартиры глухонемая жила. И ее муж — он всем и руководил. Тоже инвалид такой же, только немножко говорит. Тут была просто «резиновая квартира» по документам. Сюда ходили лишь друзья хозяев, такие же глухонемые, — пояснила жительница дома.

Где на самом деле всё это время обитал обвиняемый, предстоит выяснить следствию. Понятно одно: жизнь вежливого парня-парикмахера, который приглашал клиентов в барбершоп через свою страничку во «ВКонтакте», была фальшивкой. Его ждет приговор.

Так сейчас выглядит Файзов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU









