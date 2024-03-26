«Заслуживает смертной казни»: как ловили и судили террористов в России

По делу о теракте в «Крокус Сити Холл» задержаны 11 человек, четверых из них называют исполнителями Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











24 марта Басманный суд в Москве арестовал четверых мужчин, обвиняемых в организации теракта в «Крокус Сити Холл». Вечером 22 марта несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал, где с минуты на минуту должно было начаться выступление группы «Пикник», — зал был почти полным, последние зрители заходили и рассаживались по местам. Мужчины открыли стрельбу, раздались взрывы, начался пожар. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт, в результате которого пострадали 152 человека, погибли, по последним данным, 137. По числу погибших этот теракт стал одним из самых страшных в истории современной России.



Уже на следующий день ФСБ заявила о задержании 11 человек, четверых из них следствие называет непосредственными исполнителями. Эту информацию в своем выступлении озвучил и Владимир Путин во время своего обращения к россиянам. На сегодняшний день следствие полагает, что нападавшими были четверо мужчин: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода Муродали, Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович, Фаридуни Шамсутдин — и именно они вчера были отправлены судом под стражу на два месяца.

Сейчас была лишь избрана мера пресечения для подозреваемых — следствие и суд, который определит степень вины и наказание, еще впереди. Трагедия в «Крокус Сити Холл» коснулась огромного количества людей, поэтому к суду приковано максимальное внимание. В том числе звучат призывы вернуть смертную казнь, на которую сейчас в стране действует мораторий. Как в таком случае наказывают террористов? Мы изучили закон и вспомнили реальные уголовные дела прошлых лет.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Согласно Уголовному кодексу РФ, терактом признаются действия, устрашающие население и создающие опасность тяжких последствий (гибель человека, причинение значительного имущественного ущерба или иные) в целях дестабилизации деятельности органов власти (или международных организаций) либо воздействия на принятие ими решений. Минимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы, но это лишь в том случае, если преступление не привело к тяжелым последствиям. Максимальное наказание — пожизненное заключение.



Один из самых крупных терактов в истории современной России — захват заложников в Буденновске Ставропольского края. 14 июня 1995 года 200 боевиков въехали в город, атаковали отделение милиции, административные здания и дома. Террористы захватили заложников и отвели их в здание Буденновской центральной районной больницы. Вместе с врачами и пациентами в заложниках оказались более полутора тысяч человек.

Террористы выдвинули требования: вывести из Чечни федеральные войска и прекратить разоружение незаконных вооруженных формирований. Силовики попытались штурмовать здание, однако большинство заложников освободить не удалось. Начались переговоры, которые продолжались больше суток и привели к подписанию соглашения, которое содержало политические договоренности и условия освобождения заложников. Террористам дали возможность покинуть здание и предоставили автобусы. В качестве гарантии безопасности они взяли заложников, которые сопровождали террористов, пока те не добрались до безопасной для них территории.

Руководил этим терактом полевой командир Шамиль Басаев. Хотя в тот день ему и его группе удалось уйти, впоследствии многие из них были ликвидированы — в ходе военных действий в Чечне и контртеррористических операций федеральных сил. Около четырех десятков террористов впоследствии были арестованы, им предъявлены обвинения. В декабре 2020 года информационное агентство «Интерфакс» писало, что за 25 лет приговоры вынесли 37 участникам этого теракта. Известно, что одного из участников, Аслана Даудова, задержали только в 2017 году — он был приговорен к 12 годам лишения свободы. На сайте ФСБ в 2018 году опубликовано сообщение, что участники преступления «осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы», а в отношении 18 членов банды Шамиля Басаева «у следствия имеются подтвержденные сведения об их смерти или нейтрализации в ходе проводимых спецопераций». Некоторые до сих пор находятся в розыске.

О ликвидации самого Шамиля Басаева сообщалось несколько раз. Он стал одним из лидеров вооруженной борьбы за независимость самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, в девяностые и нулевые годы не раз брал на себя ответственность за теракты. Среди них серия взрывов с участием смертников, захват самолетов, теракт у станции метро «Рижская» в Москве и взрыв на стадионе «Динамо» в Грозном, а также еще две крупнейшие трагедии — теракт в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» и захват школы в Беслане.

В сентябре 1999 года в разных городах России были взрывы жилых домов, которые принято объединять в одно историческое событие.

4 сентября произошел взрыв в дагестанском в Буйнакске — более 50 человек погибли, 146 пострадали. По этому делу 7 человек были приговорены к лишению свободы на разные сроки — вплоть до пожизненного.

8 и 13 сентября взрывы прогремели в Москве. В результате взрыва на улице Гурьянова погибли 92 человека, 264 получили ранения, в результате взрыва на Каширском шоссе — 124 погибли, 9 пострадали. За эти преступления два человека были приговорены к пожизненному лишению свободы, три — убиты в дальнейших спецоперациях. Один — Ачемез Гочияев — до сих пор в международном розыске.

16 сентября взрыв произошел в Волгодонске — погибли 19 человек, 310 пострадали. Впоследствии двух человек за это преступление приговорили к пожизненным, один был убит в столкновении с полицией в Грузии.

В этих взрывах тоже обвиняли чеченских сепаратистов, однако всё тот же Басаев, не раз бравший на себя ответственность за теракты, заявлял, что они тут ни при чём. При чём тут Басаев или нет, но суды свои решения вынесли.

В делах о терактах порой не вся информация открыта, заседания судов нередко проходят за закрытыми дверьми. Так, ходатайства следствия об аресте фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» суд рассматривал в закрытом режиме. Есть и в других делах информация, которая не раскрывалась.

23 октября 2002 года группа чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым оккупировала здание театра на Дубровке, где в этот момент шел мюзикл «Норд-Ост». Спецоперацию по освобождению людей начали на третий день. Во время штурма здания использовали некий газ, чтобы усыпить террористов и заложников, однако какой именно — не разглашалось. В материалах уголовного дела указано, что пятерых заложников застрелили боевики до начала штурма, шестерых — во время спецоперации. Другие погибшие скончались уже в больницах из-за кислородного голодания, обезвоживания и дыхательных расстройств, вызванных «воздействием неидентифицированного газообразного химического вещества». По данным следствия, газ не стал непосредственной причиной гибели людей.

В результате, по официальным данным, погибли 117 человек. Все исполнители теракта были убиты при штурме здания, так что судить было некого. По данным прокуратуры, организаторами стали Шамиль Басаев, Хасан Закаев и Герихан Дудаев. Хасана Закаева задержали в 2014 году — по версии следствия, он помогал поставлять в Москву оружие и взрывчатку. В марте 2017 года Закаева приговорили к 19 годам строгого режима, а в августе того же года Верховный суд смягчил приговор до 18 лет и 9 месяцев.

Та же участь ждала террористов, захвативших 1 сентября 2004 года школу в Беслане: из исполнителей теракта выжил только один, остальные были убиты во время штурма здания. Единственный взятый живым участник теракта, Нурпаша Кулаев, предстал перед судом. В приговоре прозвучали слова «заслуживает смертной казни».

— Ввиду особой опасности, которую подсудимый представляет для общества, суд счел, что Кулаев заслуживает высшей меры наказания — смертной казни, — цитировало РИА Новости судью Тамерлана Агузарова. — Однако, учитывая мораторий на смертную казнь, действующий в Российской Федерации, суд назначает подсудимому наказание в виде пожизненного заключения в исправительной колонии особого режима.

Ответственность за этот теракт также взял на себя Шамиль Басаев. По информации ФСБ, Шамиль Басаев был убит в ночь с 9 на 10 июля 2006 года после взрыва сопровождавшегося им грузовика с оружием и боеприпасами. Николай Патрушев, являвшийся на тот момент директором ФСБ, заявил, что Басаев ликвидирован во время секретной операции.